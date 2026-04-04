Párroco resulta involucrado en accidente durante traslado de cruz tras Vía Crucis en Pilar

El hecho ocurrió el viernes 3 de abril, alrededor de las 22:15, sobre las calles Iturbe entre 14 de Mayo y Mariscal Estigarribia del barrio General Díaz.

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De acuerdo al informe de la Comisaría 2ª del barrio Obrero, el percance involucró a una camioneta de la marca Isuzu, al mando del presbítero José Dolores Echeverría Valdés (44), y una motocicleta BMW guiada por Sebastián Nahuel Zarnikowsky (48), comerciante y propietario de una reconocida cadena gastronómica de la ciudad.

Según los datos, el religioso circulaba transportando una cruz de madera en la carrocería del vehículo, cuando el motociclista habría impactado contra la misma, cayendo al pavimento.

Efectivos policiales acudieron al lugar tras un aviso del Grupo Lince y encontraron al motociclista tendido con una lesión en la cabeza.

El hombre fue asistido por una ambulancia y trasladado al Hospital Regional de Pilar, donde se le diagnosticó traumatismo leve.

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El sacerdote permaneció en el centro asistencial acompañando al herido. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso la entrega de ambos vehículos a sus propietarios.