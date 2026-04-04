Pascua Joven en Asunción: piden más espacios para abrirse camino en la Iglesia

Los más pequeños participan desde el Miércoles Santo de la Pascua de Niños de Semana Santa, en la Iglesia San Vicente de Paul del barrio San Vicente de Asunción. Con juegos, dinámicas y música, los coordinadores buscan acercarles el significado de estos días santos y el mensaje de Jesús.

Unos 40 niños participaron de las dinámicas propuestas en la fecha, última jornada de este evento regilioso que cada año reúne a niños, niñas y adolescentes, con dinámicas divertidas para atraer la atención de los fieles.

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El lema elegido en la parroquia este año es “Cristo vive y con él ganamos todo”, en alusión al “Mundial de la Pascua”, porque Jesús es el “capitán” y el “número uno”, según expresó Ramiro Patiño, uno de los coordinadores.

“Es importante que los niños sepan y entiendan cómo vivía Jesucristo en lo humano, el dolor, la traición, la negación de sus amigos. Damos una pequeña catequesis para que ellos vivan esta Semana Santa”, explicó Paul Raj Chinnapann, cura párroco salesiano en San Vicente.

Niños aprendieron jugando en la Pascua Infantil

Jimena Patiño, de 10 años, afirmó que participa de la Pascua de Niños desde hace varios años y, que disfruta mucho de la actividad religiosa.

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“Le digo a otros niños que disfruten de la Semana Santa, que también se puede aprender, solo que de otra manera, diferente a la escuela”, remarcó.

Lucas Díaz, de 14 años, resaltó que también aprenden sobre el sacerdocio durante estas jornadas. “Me gustan los juegos y estar rodeado de mis amigos en estos días”, dijo a ABC.

El ejemplo de Jesús en Pascua Joven

Mariangel Meza es coordinadora de la Pascua Joven en la Parroquia San Cristóbal, del barrio capitalino homónimo y contó que buscan encontrar más espacios para los jóvenes dentro de la Iglesia.

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“Somos jóvenes, que a veces no nos sentimos parte de los grupos, de la sociedad, pero queremos transmitir el mensaje de que Jesús nos sigue amando y que Él siempre es una persona que nos va a amar y va a estar orando por nosotros”, aseguró. En este caso, participaron 20 coordinadores pastorales y 50 jóvenes.

La joven remarcó que la sociedad “muchas veces tiene un concepto generalizado de que el joven hace siempre macanadas (tonterías), que nos comportamos de tal forma”, por lo que buscan cambiar este concepto desde sus propias vidas, primero en la casa y luego por fuera. Por este motivo, dijo que también piden a los jóvenes ser ejemplo, para acabar, en adelante, desde sus mismas acciones, con la corrupción o la violencia.

Los participantes alegaron que, muchas veces, en las mismas parroquias no encuentran espacios para ellos. “Por eso queremos hacer este tipo de actividades para ir generando nuestros espacios, abrirnos camino dentro de la Iglesia misma”, apuntó Mariangel.

En Pascua Joven, también afrontan duras realidades

En la Iglesia Santísima Trinidad, unos 150 jóvenes participaron de la Pascua Joven en estos días, y al igual que en otras parroquias, vivieron la Semana Santa con representaciones teatrales, juegos y conciertos.

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Samira Abdalá, coordinadora de la pastoral en Trinidad, recordó que el lema elegido por la Arquidiócesis este año es “Joven con Valentía, vive tu llamado”, por lo que también invitan a los jóvenes a hablar de sus problemas. “Acá tenemos todo tipo de realidades, pero si hablás, yo estoy segura que alguien va a escucharte”, manifestó.

La joven indicó que dentro del grupo observan las desigualdades que son una realidad en el país. Por ejemplo, se encuentran con adolescentes que tuvieron que dejar el colegio por problemas económicos, mientras que otros cuentan con dramas dentro de sus hogares o debieron pedir permiso en sus trabajos para asistir, “a pesar de ser tan jóvenes para estar trabajando tanto”.