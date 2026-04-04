Puente deteriorado en Tomás Romero Pereira deja incomunicadas a comunidades y refleja inacción de autoridades

Un precario puente de madera de unos 10 metros de largo por cinco de ancho que une las comunidades de Primero de Mayo y San Miguel en el distrito de Tomás Romero Pereira, en Itapúa, se deterioró cuando un poblador de la zona intentó cruzarlo con su camioneta. El hecho habría ocurrido la mañana del Viernes Santo.

El concejal municipal Adalberto Caballero (ANR) manifestó que esta estructura tiene por lo menos 30 años en la comunidad rural y son los vecinos los únicos que se encargan de mantenerlo, según detalló.

Explicó que el pedido de reparación de este puente ya tiene por lo menos 10 años. Incluso había un proyecto que planeaba la reconstrucción del mismo en el año 2022, pero este fue excluido para que se realicen los proyectos que finalmente derivaron en denuncias contra el intendente municipal, Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), por supuestas irregularidades.

Ante la falta de respuestas por parte de la municipalidad, los pobladores están gestionando recursos para conseguir la madera y otros insumos con el fin de reparar nuevamente este precario puente, que, aparte de conectar a la comunidad, también es utilizado por productores para el desplazamiento de maquinarias agrícolas.

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Sin respuesta

El jefe comunal Hernán Ysidro Rivas, quien es padre del polémico senador colorado cartista Hernán David Rivas, no contestó a los mensajes y llamadas en los que solicitamos su versión. No obstante, permanecemos abiertos si desea expedirse sobre el tema.

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A pesar de las denuncias por supuestas irregularidades en su gestión, en las que presuntamente facturó a nombre de empresas privadas obras que se habrían hecho con maquinaria de la municipalidad, Rivas es nuevamente precandidato a intendente por el oficialismo para las internas coloradas en el distrito de Tomás Romero Pereira.