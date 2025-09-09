Cajoneo de intervención habilitaría la búsqueda de “rekutu” para el papá del senador Rivas, según concejal

El concejal colorado Adalberto Caballero manifestó que la suspensión del pedido de intervención de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira en la Cámara de Diputados no les sorprendió como denunciantes, pero sí les preocupa la situación. “Será la segunda vez que el intendente es ‘blanqueado’ por los legisladores”, acotó.

Según el edil, existe una evidente intención de proteger al intendente Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), padre del senador colorado cartista Hernán David Rivas. Esta suspensión quita toda posibilidad de que se realice la intervención antes de las elecciones municipales del 2026.

Caballero refirió que detrás de esta acción para evitar la investigación de las irregularidades en la Municipalidad, hay una intención de allanar el camino para habilitar a Rivas como candidato en los próximos comicios, en su búsqueda del “rekutu” al frente de la comuna.

Además, señaló que el actual jefe comunal se prepara para las internas como candidato por el movimiento Honor Colorado; por eso es necesario evitar a toda costa una intervención que lo pueda inhabilitar para postularse a cargos electivos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Título falso de Rivas: Casañas Levi advirtió sobre graves consecuencias de procedimiento irregular en el MEC

¿Posible ruptura?

Los concejales municipales del distrito del noreste de Itapúa han elevado ocho denuncias contra el intendente, que fueron acumuladas en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Financieros del Ministerio Público, actualmente a cargo del agente Néstor Coronel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se estima un posible daño patrimonial de más de G. 2.000 millones, en obras fantasmas, doble facturación y supuestas empresas de maletín que facturaban por trabajos realizados por la Municipalidad, según las denuncias. Hasta la actualidad, no hubo avances en la investigación ni imputados.

El concejal indicó que en caso de que Rivas vuelva a postularse, y con posibilidades de ganar las internas, no sabe cómo reaccionará el propio partido que pedirá unidad, pero ante las graves denuncias no puede asegurar que todos trabajen por la lista 1. “Esta situación pone en jaque al Partido Colorado”, refirió.

En contrapartida, señaló que confía en que la ciudadanía no permitirá que el jefe comunal vuelva a ocupar un cargo como intendente, luego de tantas irregularidades detectadas durante su gestión.

El intendente Rivas manifestó estar en una reunión y que devolvería la comunicación cuando se desocupe, cuando intentamos obtener su versión. Permanecemos abiertos a si desea expedirse con relación al tema.

Lea más: “Cajonean” por 90 días pedidos de intervenciones a municipios

Cajoneo de intervención

En sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados decidió postergar el estudio de pedido de intervención de seis municipalidades. El diputado liberocartista Marcelo Salinas solicitó la postergación por 90 días.

El principal beneficiado con la medida fue Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), intendente de Tomás Romero Pereira (Itapúa), padre del senador cartista Hernán David Rivas. Este pedido lleva más de un año “cajoneado”.

También se benefició Tomás Olmedo (ANR-HC), intendente de Ñemby, quien anteriormente ya fue salvado de un pedido de intervención, pero fue denunciado por otro presunto daño patrimonial de al menos G. 700 millones. Asimismo, se salvó César Machuca (ANR-HC), intendente de Ybyrarobaná (Canindeyú), quien cuenta con denuncias por supuestas obras fantasmas.

La lista de intendentes opositores salvados con el “pacto de impunidad” la encabeza Juan M. Ávalos (Alianza), intendente de Lima (San Pedro), denunciado por la Junta Municipal, pero sin causa penal abierta. También, Silvio Andrés Peña (PLRA), intendente de Emboscada, denunciado por siete concejales pero sin investigación fiscal, y Vidal Argüello (Alianza), intendente de Yby Yaú.