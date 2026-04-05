La fe en la resurrección de Jesús marcó la homilía de Pascua del obispo Osmar López en San Juan Bautista

En la catedral de la capital del departamento de Misiones, San Juan Bautista, se realizó la celebración eucarística por la Pascua de Resurrección, la cual fue presidida por el obispo de dicha diócesis, monseñor Osmar López, en la que participaron una buena cantidad de feligreses.

Durante su homilía, el obispo mencionó el momento en que María Magdalena acudió al sepulcro donde fue depositado el cuerpo de Jesús, pero no lo encontró. Ante esta situación, fue a avisar a dos apóstoles, quienes corrieron hasta el lugar y también hallaron el sepulcro vacío.

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En ese contexto, María Magdalena y Simón Pedro pensaron que el cuerpo había sido robado. Sin embargo, el otro apóstol, que no es nombrado en el pasaje bíblico, creyó que Jesús había resucitado aun sin tener pruebas. En ese sentido, el obispo pidió a los feligreses creer en Jesús, quien está vivo entre nosotros.

“Los tres vieron lo mismo: la tumba vacía; sin embargo, el tercero, aun viendo lo mismo, creyó en la resurrección de Jesús. A ese tercer personaje es al que debemos llegar en la espiritualidad: creer, aunque no veamos físicamente ni tengamos pruebas para demostrarlo. Eso es la fe, y eso es lo que debemos hacer: creer que Jesús está vivo entre nosotros”, indicó López.

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También pidió a los feligreses no vivir la fe de manera rutinaria.

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“Una fe rutinaria es actuar por cumplimiento o por tradición, sin ganas o de mala manera, y eso es lo peor que te puede pasar. Por eso, cada mañana debemos tomarnos al menos 15 minutos para hablar con Jesús; eso te va a renovar el espíritu y te permitirá actuar con entusiasmo y acudir con mucha alegría a la iglesia”, agregó.