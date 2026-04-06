Ataque de pitbull en Ñemby: mujer requerirá cirugía en el rostro

Una mujer fue atacada por un perro de raza pitbull y sufrió heridas de gravedad que la obligaron a ser trasladada de urgencia al Hospital de Trauma en Asunción.

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El Dr. Luis Carlos Báez, director médico del centro asistencial, informó este lunes que la paciente ingresó al servicio en un estado de alteración emocional y con dolores fuertes. Inmediatamente, fue derivada a quirófano para los primeros cuidados de limpieza y estabilización de las heridas.

¿cómo se encuentra la paciente?

Según el médico, el pronóstico actual de la mujer es alentador . “Ella está en el servicio de urgencias bajo una atención multidisciplinaria. Su vida no corre peligro“, detalló el Dr. Báez a los medios de comunicación.

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Afortunadamente, tras la inspección, se confirmó que el área ocular no fue alcanzada por las mordeduras del perro. “No perdió la vista, el ojo no está afectado. Sin embargo, tiene una herida desgarrante en la cara y la oreja que requieren reparación", enfatizó el profesional.

La paciente quedará bajo observación clínica y deberá someterse a varios procedimientos.

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El Dr. Báez fue señaló que, debido a la naturaleza de las mordeduras, es inevitable que queden secuelas estéticas. “La parte de la piel, del rostro y la oreja está para repararse”, detalló.