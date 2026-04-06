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06 de abril de 2026 - 17:32

Hospital del IPS de Concepción continúa sin tomógrafo

El tomógrafo instalado en el hospital regional del IPS en Concepción no funciona hace tres semanas.
El tomógrafo instalado en el hospital regional del IPS en Concepción no funciona desde hace tres semanas.Aldo Rojas

Una falla técnica, causada por la quema de un tubo, mantiene fuera de servicio desde hace tres semanas al tomógrafo del hospital regional del IPS, en Concepción. Los asegurados que requieren este estudio deben recurrir al Hospital Regional de Concepción, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), o a un centro privado. Entre 10 y 15 pacientes era el promedio diario del servicio cuando el equipo funcionaba.

Por Aldo Rojas

El tomógrafo es un BrightSpeed, fabricado por General Electric (GE), se encuentra inoperativo debido a que se quemó el tubo, según explicó el director del Instituto de Previsión Social (IPS) en Concepción, Dr. David Acosta. La falla fue detectada por los funcionarios del servicio de tomografía hace tres semanas.

El Dr. Acosta mencionó que informó sobre el desperfecto y que está en proceso de solución. Ante la falta de funcionalidad del tomógrafo, los asegurados que requieren este estudio lo realizan en el Hospital Regional de Concepción, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

De acuerdo con el jefe del servicio de apoyo y diagnóstico del hospital del IPS en Concepción, entre 10 y 15 pacientes por día utilizaban el tomógrafo cuando estaba operativo.

Una ambulancia está fuera de servicio

El 23 de marzo último, la ambulancia que cuenta con equipo de terapia intensiva sufrió un desperfecto en el sistema eléctrico mientras trasladaba a un paciente grave de Concepción a Asunción. La ambulancia quedó sin funcionar en la ciudad de Mariano Roque Alonso, y el asegurado tuvo que ser llevado hasta el IPS Central en otra ambulancia.

Ésta es la única ambulancia operativa del IPS de Concepción, la otra se encuentra con desperfectos.
Ésta es la única ambulancia operativa del IPS en Concepción; la otra se encuentra fuera de servicio por desperfectos.

Actualmente, el hospital regional del IPS de Concepción cuenta con una sola ambulancia operativa.

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Según los datos, en el departamento de Concepción existen unos 20.000 asegurados. El IPS también tiene una Unidad de Salud en Horqueta y otra en Vallemí.