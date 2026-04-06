Hospital del IPS de Concepción continúa sin tomógrafo

El tomógrafo es un BrightSpeed, fabricado por General Electric (GE), se encuentra inoperativo debido a que se quemó el tubo, según explicó el director del Instituto de Previsión Social (IPS) en Concepción, Dr. David Acosta. La falla fue detectada por los funcionarios del servicio de tomografía hace tres semanas.

El Dr. Acosta mencionó que informó sobre el desperfecto y que está en proceso de solución. Ante la falta de funcionalidad del tomógrafo, los asegurados que requieren este estudio lo realizan en el Hospital Regional de Concepción, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

De acuerdo con el jefe del servicio de apoyo y diagnóstico del hospital del IPS en Concepción, entre 10 y 15 pacientes por día utilizaban el tomógrafo cuando estaba operativo.

Una ambulancia está fuera de servicio

El 23 de marzo último, la ambulancia que cuenta con equipo de terapia intensiva sufrió un desperfecto en el sistema eléctrico mientras trasladaba a un paciente grave de Concepción a Asunción. La ambulancia quedó sin funcionar en la ciudad de Mariano Roque Alonso, y el asegurado tuvo que ser llevado hasta el IPS Central en otra ambulancia.

Actualmente, el hospital regional del IPS de Concepción cuenta con una sola ambulancia operativa.

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Según los datos, en el departamento de Concepción existen unos 20.000 asegurados. El IPS también tiene una Unidad de Salud en Horqueta y otra en Vallemí.