Ministerio de la Niñez busca familia adoptiva para dos hermanos

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) lanzó un llamado a familias que quieran adoptar a dos hermanos, de 11 y 8 años, que buscan un hogar definitivo.

Las familias que busquen adoptar deben contar con capacidad de adaptación, flexibilidad y empatía, según destaca el MINNA.

Asimismo, se requiere que la familia esté preparada para acompañar tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos de forma permanente, debido a diagnósticos complejos que requieren atención integral.

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¿Cómo hacer para la adopción?

Quienes sientan que pueden ofrecer el espacio requerido pueden acercarse a la Dirección General del Centro de Adopciones, sobre Ayolas N° 489 esquina Oliva, en Asunción.

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También están habilitadas las líneas (021) 228 777 (internos 1055 y 1057) y el correo centrodeadopciones@minna.gov.py.

La atención es de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00.

Adopción y acogimiento: ¿cuál es la diferencia?

El MINNA recuerda que existen diferencias entre ser familia adoptiva y familia acogedora dentro del Programa Nacional de Cuidado Alternativo y Adopción.

Una familia acogedora brinda cuidado de manera temporal, sin intención de adopción. En cambio, la familia adoptiva asume el compromiso de integrar al niño o adolescente de forma definitiva.

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Actualmente, alrededor de 1.000 niños en nuestro país esperan una oportunidad de adopción para crecer en un entorno donde se sientan protegidos y acompañados.