Peligroso desmoronamiento de una transitada calle del barrio Potrerito de Coronel Oviedo

El hundimiento se encuentra a menos de 200 metros de la Escuela Básica Mauricio José Troche y del Club Social de la Cancha Libertad, sitios de alta concurrencia tanto en días de clases como los fines de semana, además de un oratorio del barrio que también convoca a numerosos vecinos.

Según pobladores del lugar, ya se registraron accidentes de tránsito en el sitio debido al enorme pozo que prácticamente se convirtió en un precipicio. A pesar de los reiterados reclamos a la Municipalidad de Coronel Oviedo y a la Gobernación de Caaguazú, hasta el momento no se obtuvo respuesta.

La vecina Rosaria Martínez relató que el desmoronamiento se produjo tras un fuerte temporal ocurrido hace aproximadamente dos meses. Señaló que en su momento dieron aviso inmediato a las autoridades, pero no recibieron asistencia.

Indicó que varios automovilistas y motociclistas ya cayeron en el lugar, sufriendo lesiones, aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales. No obstante, advirtió que el riesgo es constante y podría derivar en una tragedia.

Mayor peligro en horas de la noche

Los vecinos alertaron que la situación se agrava durante la noche, ya que la zona es bastante oscura y está rodeada de vegetación en ambos lados del canal, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo para quienes transitan por el lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar del peligro, muchos conductores continúan utilizando la calle Potrerito por necesidad, exponiéndose a nuevos desmoronamientos que se siguen produciendo con el paso de los días.

Finalmente, los pobladores solicitaron una intervención urgente de las autoridades competentes. Denunciaron que desde la Municipalidad les manifestaron que no cuentan con recursos para encarar la reparación, por lo que insistieron en la necesidad de una respuesta inmediata antes de que ocurra una desgracia.

Al respecto, ABC intentó conversar con el intendente de Coronel Oviedo Marcos Benítez (ANR HC), pero tras varias llamadas a su número 171, no atendió el teléfono celular. En caso de que quiera dar su versión sobre tema, puede comunicarse con esta redacción.