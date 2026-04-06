Semana Santa en el Hospital de Trauma: mayoría de fallecidos son víctimas de accidente en motocicleta

Como es habitual luego de los periodos de pausa por festividades, el Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni realizó un balance de las atenciones realizadas desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, periodo durante el cual fueron atendidos un total de 1.339 pacientes, de los cuales 1085 ingresaron de urgencia. Estos números son mínimamente inferiores a lo que se reportó el año pasado.

En cuanto a accidentes de tránsito, el balance habla de 211 atendidos, de los cuales 168 corresponden a percances a bordo de motocicletas, es decir, prácticamente el 80 por ciento. En ese sentido, las autoridades del hospital informaron que el total general de fallecidos fue de seis pacientes, cuatro de ellos víctimas de accidente en moto.

Lea más: Quirófanos del terror: deplorable estado del Hospital de Trauma

Si se compara con el reporte del año pasado en este mismo periodo, el número de decesos se redujo a la mitad.

“No fue una semana en la cual colapsamos, pero tuvimos pacientes accidentados en gran número nuevamente, que son los que llevan nuestra mayor cantidad de tiempo. Hay que entender que los pacientes politraumados (…) son varios órganos afectados. Por eso es que son involucrados varios especialistas”, explicó el doctor Juan Manuel Fernández, director del Hospital de Trauma.

Durante la Semana Santa se realizaron 100 cirugías y más de la mitad de ellas fueron procedimientos de urgencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hospital de Trauma “es un infierno”: denuncian falta de climatización y techos en ruinas

Número de agresiones también se redujo

De acuerdo al reporte presentado este lunes, también el número de agresiones se redujo en comparación con las cifras presentadas en 2025. Este año se reportaron 50 y el año pasado 72. En lo que se refiere a episodios de violencia entre parejas y exparejas sí se registra un leve aumento, ya que este año se reportaron nueve; es decir, dos más que el año pasado. El registro habla de cinco víctimas de sexo femenino y cuatro de sexo masculino.