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06 de abril de 2026 - 11:42

Semana Santa en el Hospital de Trauma: mayoría de fallecidos son víctimas de accidente en motocicleta

Fachada del Hospital de Trauma (Imagen de archivo).
Fachada del Hospital de Trauma (Imagen de archivo).Gentileza

Autoridades del Hospital de Trauma brindaron un balance de la atención durante la Semana Santa y aunque el número de fallecidos se redujo en relación con el año pasado, la mayoría de los decesos nuevamente corresponde a personas que se accidentaron a bordo de motocicletas. El director del centro médico señaló que si bien no se enfrentaron a un colapso, la cantidad de accidentes de tránsito demandó un gran trabajo del personal.

Por ABC Color

Como es habitual luego de los periodos de pausa por festividades, el Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni realizó un balance de las atenciones realizadas desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, periodo durante el cual fueron atendidos un total de 1.339 pacientes, de los cuales 1085 ingresaron de urgencia. Estos números son mínimamente inferiores a lo que se reportó el año pasado.

En cuanto a accidentes de tránsito, el balance habla de 211 atendidos, de los cuales 168 corresponden a percances a bordo de motocicletas, es decir, prácticamente el 80 por ciento. En ese sentido, las autoridades del hospital informaron que el total general de fallecidos fue de seis pacientes, cuatro de ellos víctimas de accidente en moto.

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El detalle de los accidentes de tránsito a bordo de motocicletas muestra un mayor porcentaje de víctimas sin casco
El detalle de los accidentes de tránsito a bordo de motocicletas muestra un mayor porcentaje de víctimas sin casco

Si se compara con el reporte del año pasado en este mismo periodo, el número de decesos se redujo a la mitad.

“No fue una semana en la cual colapsamos, pero tuvimos pacientes accidentados en gran número nuevamente, que son los que llevan nuestra mayor cantidad de tiempo. Hay que entender que los pacientes politraumados (…) son varios órganos afectados. Por eso es que son involucrados varios especialistas”, explicó el doctor Juan Manuel Fernández, director del Hospital de Trauma.

Autoridades del Hospital de Trauma durante la conferencia informativa sobre los números que dejó el operativo Semana Santa en este centro de especialidad. En la foto aparecen el director médico Dr. Luis Carlos Báez y el directro del hospital, Dr. Juan Manuel Fernández.
Autoridades del Hospital de Trauma durante la conferencia informativa sobre los números que dejó el operativo Semana Santa en este centro de especialidad. En la foto aparecen el director médico Dr. Luis Carlos Báez y el directro del hospital, Dr. Juan Manuel Fernández.

Durante la Semana Santa se realizaron 100 cirugías y más de la mitad de ellas fueron procedimientos de urgencia.

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Número de agresiones también se redujo

De acuerdo al reporte presentado este lunes, también el número de agresiones se redujo en comparación con las cifras presentadas en 2025. Este año se reportaron 50 y el año pasado 72. En lo que se refiere a episodios de violencia entre parejas y exparejas sí se registra un leve aumento, ya que este año se reportaron nueve; es decir, dos más que el año pasado. El registro habla de cinco víctimas de sexo femenino y cuatro de sexo masculino.