Quirófanos del terror: deplorable estado del Hospital de Trauma

El Hospital de Trauma “Prof. Dr. Manuel Giagni”, el centro de referencia más importante del país para casos de alta complejidad, se encuentra en deplorable estado edilicio. Lo que debería ser un entorno de esterilidad absoluta se ha convertido, según denuncias del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), en un foco de posibles contagios, debido al avanzado estado de deterioro.

Lea más: Hospital de Trauma: sacan Descanso Médico para instalar oficina de limpieza

Imágenes compartidas por el gremio médico revelan una cara cruda de la institución: paredes peladas, humedad persistente y presencia de moho en pleno bloque quirúrgico.

La denuncia no termina en la infraestructura; los profesionales señalan que la falta de climatización y el uso de mobiliarios oxidados o rotos atentan contra la seguridad médica y del paciente.

Lea más: Entre chatarras y el suelo: el indignante “descanso” de los médicos en hospitales públicos

“El espacio quirúrgico debería ser impoluto, pero hoy es la cara de la desidia”, lamentaron representantes del Sinamed. A esto se suma la precariedad en la que descansan los especialistas: las salas de estar médico han sido descritas por la doctora Rossana González, vocera del gremio, como simples “depósitos” donde se arrojan colchones en el suelo para intentar una pausa entre las extenuantes guardias.

Un edificio “joven” pero agotado

El hospital, que depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), es relativamente nuevo en comparación con otros servicios sanitarios históricos; fue inaugurado en 1999 y cumplirá en junio 27 años bajo su estructura actual, pero la altísima demanda y la complejidad de las cirugías traumatológicas han pasado factura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque en 2015 cambió su nombre de Emergencias Médicas a Hospital de Trauma para jerarquizar su función, los médicos aseguran que la inversión en mantenimiento no ha seguido el mismo ritmo que el desgaste diario.

Obras en curso

Desde el Ministerio de Salud, el discurso se centra en el “Proyecto de Modernización” financiado por la Itaipú Binacional a través de la Fundación Tesãi. Según el último reporte, de mediados de febrero, las obras presentan un avance del 25%, con una inversión total estimada en G. 30.000 millones.

Lea más: “Limpien ustedes”: Hospital de Misiones oficializa el abandono de áreas médicas ante falta de personal

La arquitecta Imelda Rivas, coordinadora de infraestructura del hospital, destacó en ese entonces que los trabajos se realizan por etapas para no interrumpir los servicios.

La Fase 1 interviene áreas como la UTI Pediátrica, cirugía ambulatoria, el depósito general y la fachada. Una segunda etapa prevé mejorar la cocina-comedor, lavandería y el albergue para familiares.

Lea más: “Condiciones infrahumanas”: denuncian estado deplorable de áreas de descanso médico en el IPS

A pesar de las promesas de modernización y el ambicioso plan de 18 meses de ejecución, que inició en julio del 2025, la realidad inmediata sigue siendo una preocupación urgente para el personal de blanco.

ABC intentó obtener una actualización técnica sobre el estado específico de las salas denunciadas y los plazos para las refacciones en el área de cirugía, pero desde el Ministerio de Salud no designaron voceros para responder a los cuestionamientos.