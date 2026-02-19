Hospital de Trauma “es un infierno”: denuncian falta de climatización y techos en ruinas

En medio de una ola de calor que azota a Paraguay con sensaciones térmicas de hasta 49°, pacientes y trabajadores de salud del Hospital de Trauma, enfrentan condiciones inhumanas.

Lo que debería ser un centro de referencia para salvar vidas se ha convertido, en palabras de sus propios trabajadores, en un “infierno”. Personal sanitario denunció a ABC las pésimas condiciones edilicias que enfrentan a diario.

Bajo el mando de la ministra María Teresa Barán, el hospital dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) atraviesa una crisis de infraestructura que afecta tanto al personal como a los pacientes internados.

Entre el calor extremo y las inundaciones internas

La queja principal radica en la falta de climatización. Mientras el país registra temperaturas extremas, el sistema de refrigeración del hospital brilla por su ineficiencia. “Es un infierno”, afirmaron los denunciantes, quienes solicitaron el resguardo de su identidad por temor a sufrir represalias laborales por parte de las autoridades.

La situación no solo es sofocante, sino también insalubre. Según los testimonios, los pocos equipos de aire acondicionado que aún funcionan no reciben el servicio técnico necesario, por lo que debido al mal estado y la falta de aislamiento en los techos, las salas y pasillos se encuentran permanentemente mojados, generando un riesgo de caídas y focos de contaminación.

“En el pasillo hay un solo aire que funciona”, lamentaron, describiendo una escena donde la sensación térmica dentro del edificio se vuelve insoportable.

Una realidad inhumana

Soportar una jornada laboral —o una internación médica— en un ambiente que supera los 40° de temperatura y roza los 49° de sensación térmica es calificado por los denunciantes como un “trato inhumano”.

Hace apenas seis días, el Ministerio de Salud anunció que avanzan sin contratiempos las obras de infraestructura en el Hospital de Trauma con un avance superior al 25 %. Según la cartera sanitaria, el proyecto contempla una inversión aproximada de G. 30.000 millones, financiados por la Itaipú Binacional, en el marco de un convenio con Salud Pública y la Fundación Tesãi.

Según el anuncio, la ejecución de los trabajos está prevista en un plazo de 18 meses y se desarrolla por etapas, a fin de no interrumpir los servicios esenciales que brinda el servicio. Sin embargo, mientras las autoridades anuncian “mejoras”, los enfermeros y médicos deben trabajar entre charcos de agua y un calor abrasador.