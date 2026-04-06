Semana Santa: más de 180.000 personas pasaron por la Estación de Buses de Asunción

Federico López, jefe de Operaciones de la Estación de Buses, aseguró que se superó “ampliamente” la expectativa del año pasado durante esta Semana Santa.

Señaló que el flujo más alto se tuvo el día miércoles, con casi 30.000 ciudadanos que cruzaron la terminal de transporte. Ese día, numerosas personas llegaron desde países de la región y también muchas viajaron hacia el interior.

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Ayer, unas 20.000 personas cruzaron la EBA, la mayoría retornando desde el interior hacia la capital del país. En total, 180.000 pasajeros estuvieron por este punto durante todos estos días festivos, hasta el corte realizado en horas de la noche.

López destacó el acompañamiento policial y aseguró que ello garantizó que no se hayan registrado incidentes. “Fue muy importante la presencia de policías, porque sabemos que es una zona insegura”, expresó en vivo para ABC TV.