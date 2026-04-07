Salud: esto dice Barán sobre obras paralizadas y falta de equipos en hospitales

Las deudas que el Estado paraguayo mantiene con empresas constructoras han llevado a lo que la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, describió hoy a ABC Color como una “ralentización” de prácticamente todas las obras encomendadas por el Gobierno.

Mientras tanto, la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, afirmó hoy que la situación no afecta a los proyectos de hospitales de gran envergadura que tienen “financiamiento garantizado” de fuentes como la Itaipú Binacional, créditos no reembolsables de Taiwán o del Banco Interamericano de Desarrollo.

Admitió, sin embargo, que sí hubo pausas en las obras de “algunas Unidades de Salud Familiar” para las cuales ya se hizo el desembolso, por lo que los trabajos deberían reanudarse pronto.

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La ministra dijo desconocer el número exacto de obras relacionadas a salud que están “paralizadas”, pero afirmó que está trabajando con el Ministerio de Obras y el Ministerio de Economía para “saldar las deudas y reactivar las obras”.

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Peligrosa falta de equipos

Más allá del problema de las obras inconclusas, el sistema de salud pública sigue enfrentando escandalosas faltas de equipos necesarios para la atención médica, como evidenció un caso reciente que se registró en el Instituto de Medicina Tropical, donde averías mecánicas en una mesa quirúrgica obligaron a que se realicen cirugías sobre camillas y butacas de madera.

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La ministra Barán afirmó que el Ministerio de Salud recibió un pedido para la adquisición de una nueva mesa quirúrgica recién el pasado 23 de marzo y que las gestiones ya están en curso para comprar el equipo “probablemente en los próximos días”.

“Es un trabajo articulado, en equipo, desde el Ministerio de Salud trabajamos con las direcciones nacionales, regionales y los directores de hospitales”, dijo. “Los directores deben conocer sus servicios y nosotros les proveemos de las necesidades para el mantenimiento”.