Ministra niega paralización de obras y habla de “ralentización”

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sostuvo que solamente una firma adjudicada informó por los canales oficiales la paralización de obras. Admitió que la crisis se da por falta de desembolsos mensuales y una “deuda flotante”.

“Sí tenemos obras realentizadas, esa es una realidad... prácticamente todas”, declaró en los estudios de ABC Cardinal esta mañana.

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Recalcó que no pueden negar que no se están realizando los desembolsos mensuales y eso afecta a las constructoras.

No obstante, en otro momento sostuvo que las más afectadas son las obras de financiamiento local. “Las que están con crédito externo tienen mayor desembolso. El 70% de las obras tienen financiamiento internacional y en eso estamos bien”, añadió Centurión.

La ministra prácticamente acusó al sector construcción de mentir, pues sostuvo que entre las obras que dicen que están paradas figuran algunas que aún no tienen orden de inicio y apenas están en fase de proyecto.

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¿Quién tiene la culpa?

En otro momento, señaló que las deudas acumuladas están relacionadas a tasas de interés. Dijo que el Gobierno anterior firmó a tasas de hasta el 18% y el MOPC está buscando llegar a un punto medio del 9%.

En ese sentido, señaló que están proyectando una nueva ley que garantice que las tasas de interés tengan un aproximado del 9%.

En otro momento, sostuvo que es mentira también que no haya presupuesto para la cantidad de obras proyectadas. “La plata está, las obras pueden estar en marcha”, consideró.

Finalmente, sostuvo que están procesando los certificados de obra para garantizar un desembolso y reiteró que formalmente no se emitieron aún notificaciones.