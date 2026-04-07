Nacionales
07 de abril de 2026 - 20:01

Temporal causa destrozos en dos comercios, árboles caídos y falta de energía eléctrica en Pedro Juan Caballero

Una lluvia de corta duración, pero de considerable intensidad, acompañada de vientos fuertes, afectó la ciudad de Pedro Juan Caballero durante la tarde de este martes. La Dirección de la Policía Nacional en Amambay informó sobre la caída de árboles y severos daños en perjuicio de dos comercios, aunque no se registraron heridos. La ANDE recibió varios reclamos por falta de energía eléctrica como consecuencia del evento climatológico registrado.

Por Eder Rivas

Una intensa lluvia con ráfagas de vientos fuertes se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El evento climatológico dejó a su paso árboles caídos, que a su vez produjeron daños en el tendido eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y numerosos usuarios se quedaron sin suministro de energía eléctrica.

Dos establecimientos comerciales ubicados en la zona céntrica de la ciudad sufrieron severos daños en sus edificios. Uno de ellos, denominado Mundial Pinturas, fue el más perjudicado, ya que un tinglado en su predio se vino abajo, mientras que un shopping denominado West Garden sufrió algunos daños en su estructura edilicia.

En ambos casos no hubo víctimas humanas, según informó la Dirección de la Policía Nacional en Amambay, pero sí se reportaron cuantiosas pérdidas económicas por los daños materiales ocasionados.

El edificio del Shopping West Garden, de Pedro Juan Caballero, sufrió daños.
El edificio del Shopping West Garden, de Pedro Juan Caballero, sufrió daños.

Sin reportes de otros daños

La Gobernación de Amambay informó que recibió reportes de otros daños o que se hayan generado perjuicios en viviendas o edificios públicos. Sin embargo, la institución permanece en alerta para reaccionar en caso de alguna situación provocada por el temporal registrado en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Lea más: Fuerte temporal deja una vivienda totalmente destechada y cinco vacunos muertos por un rayo en Ñeembucú

La oficina regional de la ANDE informó que, en varios puntos de la ciudad, ya se repuso el servicio y que varias cuadrillas trabajan intensamente para restablecer completamente la energía eléctrica en todos los lugares afectados.