Temporal causa destrozos en dos comercios, árboles caídos y falta de energía eléctrica en Pedro Juan Caballero

Una intensa lluvia con ráfagas de vientos fuertes se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El evento climatológico dejó a su paso árboles caídos, que a su vez produjeron daños en el tendido eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y numerosos usuarios se quedaron sin suministro de energía eléctrica.

Dos establecimientos comerciales ubicados en la zona céntrica de la ciudad sufrieron severos daños en sus edificios. Uno de ellos, denominado Mundial Pinturas, fue el más perjudicado, ya que un tinglado en su predio se vino abajo, mientras que un shopping denominado West Garden sufrió algunos daños en su estructura edilicia.

En ambos casos no hubo víctimas humanas, según informó la Dirección de la Policía Nacional en Amambay, pero sí se reportaron cuantiosas pérdidas económicas por los daños materiales ocasionados.

Sin reportes de otros daños

La Gobernación de Amambay informó que recibió reportes de otros daños o que se hayan generado perjuicios en viviendas o edificios públicos. Sin embargo, la institución permanece en alerta para reaccionar en caso de alguna situación provocada por el temporal registrado en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

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La oficina regional de la ANDE informó que, en varios puntos de la ciudad, ya se repuso el servicio y que varias cuadrillas trabajan intensamente para restablecer completamente la energía eléctrica en todos los lugares afectados.