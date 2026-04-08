Inician vacunación contra la bronquiolitis en Amambay

Este miércoles se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincitial, agente causal de la bronquiolitis. El acto tuvo lugar en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero y contó con la presencia de las autoridades de la XIII Región Sanitaria, principal dependencia del Ministerio de Salud en Amambay.

En conferencia de prensa, el doctor Pablo Ayala, director de dicha dependencia, resaltó la importancia de la vacuna en materia preventiva. “La bronquiolitis es una de las causas principales de complicaciones y enfermedades respiratorias en niños de un años y de internación de niños menores de 6 meses. Esta es una vacuna realmente muy efectiva, tuvimos una experiencia positiva en el 2025 de cero muerte de niños recién nacidos a consecuencia de cuadros respiratorios”, indicó Ayala.

Vacuna es para bebés de hasta 6 meses

La doctora Dina Núñez, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Amambay, manifestó que la vacuna contra el virus respiratorio sincitial y de prevención de la bronquiolitis está dirigida a recién nacidos y a bebés de hasta 6 meses. “La vacuna nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que se aplica a los niños en el momento del nacimiento, es decir antes de recibir el alta, se extiende a los nacidos desde noviembre del 2025 hasta el último día de julio de este año”, expresó Núñez, quien resaltó que la vacuna es efectiva, segura y de efecto inmediato en los inmunizados.

Por su parte, Javier Gonçalves, quien junto a su esposa llevó a vacunar a su hijo pequeño, instó a las familias a acercarse a los vacunatorios como un acto de responsabilidad y amor por los hijos y a hacer caso omiso a las campañas antivacunas que muchas veces existen. “Tenemos que hacer lo posible para que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes y que no sufran en este momento en que dependen totalmente de nosotros”, indicó.

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La campaña de vacunación que inicia en la fecha se extenderá hasta julio, según anunciaron los responsables y se ejecutará en todos los hospitales y unidades de salud familiar del Departamento de Amambay.

El vacunatorio del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero atiende todos los días de 7:00 a 17:00 horas, incluyendo sábados y domingos.