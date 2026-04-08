MRA: Fiscalía investiga procesamiento ilícito de desechos por parte de una empresa que manipulaba combustible

El lunes 6 de abril, la Fiscalía, acompañada de funcionarios de la Municipalidad de MRA y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), realizó una intervención en el barrio Rosa Mística de la mencionada ciudad ante una presunta manipuación irregular de materiales nocivos y explosivos.

El depósito intervenido corresponde a la firma IMPULSA S.A, que según la comuna alonseña, se dedicaba al “ordeñe” y trasbordo combustibles, que corresponden a materiales nocivos y explosivos.

Como parte del procedimiento fueron incautados caños y motobombas utilizados para el ordeñe de combustible, al igual que fue aprehendido un hombre sobre quien pesaba una orden de captura por contrabando.

Asimismo, la Municipalidad asegura que la intervención se dio tras una denuncia penal y mediante esta también se pudo constatar que la empresa habría estado operando “en medio de la precariedad”, sin estudios de impacto ambiental y tampoco con los permisos necesarios.

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Fiscalía investiga procesamiento ilícito de desechos

El fiscal Itálico Rienzi fue el que intervino en el lugar y precisó que el procesamiento ilícito de desechos prácticamente está comprobado, aunque la causa permanece abierta y se esperan informes por parte de la Municipalidad y DNIT.

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Al respecto, explicó que llegaban al lugar camiones de emblemas -Petropar entre ellos- y el combustible era descargado en la vía pública en otros camiones que no tenían ningún emblema visible. Si bien se mostraron facturas sobre las cargas, el Ministerio Público no descarta una presunta lesión de confianza o apropiación en este caso.

Otro punto que recalcó el fiscal es que hasta el momento no hay imputaciones, esto ante una falta de denuncias por parte de los emblemas, aunque próximamente llamará a declarar a personas que estarían vinculadas a la firma intervenida.

Finalmente, reiteró que aún hay “varias aristas por investigar” mientras espera imágenes de circuito cerrado para obtener más información sobre el caso.

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