Roque Alonso, minada de baches y aguas servidas, tiene ocho precandidatos a intendente

Actualmente la ciudad se encuentra en malas condiciones con caminos intransitables, minado de baches y agua servida. La Contraloría General de la República detectó supuestos hechos de corrupción durante la pandemia que siguen sin ser aclarados.

Según el sistema ONAFIP de la Justicia Electoral, el distrito tiene ocho precandidatos a intendente.

La interna del Partido Colorado cuenta con cuatro aspirantes a intendente de Mariano Roque Alonso. Respaldado por el exvicepresidente Hugo “Toro” Velázquez se postula Angel Ramón Marecos Duré (Fuerza Repúblicana), exdirector del Hospital de Mariano Roque Alonso y aspirante a la intendencia desde hace varios años. En 2015, durante el gobierno de Horacio Cartes, fue separado del cargo de director de la Undécima Región Sanitaria (Central) por supuestamente usar leche estatal en actos proselitistas.

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Carlos Anibal Rodríguez Aguilera (Jóvenes Protagonistas) o “Carlos Rodríguez” se identifica como un joven emprendedor.

Evelin Rodríguez Dávalos (ANR Colorado Añetete) viene respaldada por el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el presidenciable 2028 Arnoldo Wiens. En entrevistas dijo ser de familia oviedista, funcionaria hace 22 años en la Cámara de Diputados y “mano derecha” del exdiputado Carlos Maggi de San Pedro.

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Finalmente el cartismo ofrece a Julian Agustin Vega Infran (Honor Colorado), concejal local y hermano de la diputada Johana Vega con quien usó asistencia de la SEN para su campaña política. Julian Vega se vio involucrado en audios con el presunto narcotraficante Édgar Gamarra Silva, aunque el caso no tuvo consecuencias judiciales para él. Antes, debió renunciar al cargo de director de Migraciones tras una denuncia de acoso en un viaje a Taiwán.

Oposición dividida

A su turno la oposición está dividida. Por el “oficialismo” local, al ser un feudo liberal, como único candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se presenta el diputado Marcelo Salinas, considerado un liberocartista en la Cámara Baja.

Esta no es la primera vez que Salinas se postula a las municipales, sin embargo, nunca llegó a ocupar el sillón municipal. Su esposa debe dejar el cargo en noviembre de este año cuando concluya su mandato, luego de dos periodos. La administración de Aranda es muy cuestionada debido a la desidia, su constante coqueteo con el cartismo y las denuncias por supuesto hechos de corrupción municipal no comprobados.

Otro precandidato es Milciades Raúl “Ralo” Aveiro Estigarribia (Partido de la A) ingeniero comercial y visitador médico. Fue candidato por el Partido Colorado a la intendencia de Mariano Roque Alonso en las elecciones municipales de octubre 2021. Aveiro se encuentra con prisión domiciliaria imputado por extorsión agravada con remisión a robo agravado, coacción grave, perturbación a la paz pública y violación a la ley de armas.

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Manuel Ramón Martínez Montanía (Unidos Podemos), fue candidato a intendente en 2009 y fue aspirante a la diputación por “La Nueva República”, el partidio liderado por Euclides Acevedo, cuando buscó la presidencia de la República en 2023.

Finalmente está Andrés Leopoldo Caballero (País Solidario), más conocido como Andrés Caballero, fue concejal el periodo anterior por el Partido Participación Ciudadana (PPC). Recordado experiodista televisivo. En las municipales del 2015 consiguió más de 3.700 y dos escaños en al junta.