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09 de abril de 2026 - 18:00

Concepción: interno de la Penitenciaría Regional fallece por posible caso de tuberculosis

El recluso fue llevado del penal hasta el hospital regional de Concepción el lunes último.
El recluso fue llevado del penal hasta el hospital regional de Concepción el lunes último.Aldo Rojas

Un hombre de 33 años que estaba privado de libertad en la Penitenciaría Regional de Concepción falleció este jueves en el hospital regional de Concepción. De acuerdo al director del establecimiento sanitario, doctor Mario Pérez, el diagnóstico con el cual lo recibieron fue por insuficiencia respiratoria aguda. El interno aparentemente padecía de tuberculosis y fue ingresado al centro asistencial el lunes último.

Por Aldo Rojas

El director del Hospital Regional de Concepción, Dr. Mario Pérez Bazán, dijo que el paciente, Jorge Leandro Gutiérrez Guerrero, fue recibido inicialmente en el servicio de urgencias y su estado era grave, por lo que se procedió a su internación. El médico sostuvo que el diagnóstico del recluso fue insuficiencia respiratoria aguda; anteriormente ya había sido asistido en el penal.

Según el reporte, el recluso sufrió un shock séptico —infección generalizada—, además de fallas multiorgánicas, y finalmente falleció en la mañana de este jueves.

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Sobre la posibilidad de que el ahora fallecido haya padecido tuberculosis, el director del hospital regional dijo que no podría confirmar ese posible diagnóstico.

Dr. Mario Pérez Bazán, director del hospital regional de Concepción.
Dr. Mario Pérez Bazán, director del Hospital Regional de Concepción.

De acuerdo con la información que se maneja, el interno tenía síntomas de tuberculosis y no sería el primer caso. Se teme que dentro del penal se registren más casos debido al hacinamiento de personas.