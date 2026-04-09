Concepción: interno de la Penitenciaría Regional fallece por posible caso de tuberculosis

El director del Hospital Regional de Concepción, Dr. Mario Pérez Bazán, dijo que el paciente, Jorge Leandro Gutiérrez Guerrero, fue recibido inicialmente en el servicio de urgencias y su estado era grave, por lo que se procedió a su internación. El médico sostuvo que el diagnóstico del recluso fue insuficiencia respiratoria aguda; anteriormente ya había sido asistido en el penal.

Según el reporte, el recluso sufrió un shock séptico —infección generalizada—, además de fallas multiorgánicas, y finalmente falleció en la mañana de este jueves.

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Sobre la posibilidad de que el ahora fallecido haya padecido tuberculosis, el director del hospital regional dijo que no podría confirmar ese posible diagnóstico.

De acuerdo con la información que se maneja, el interno tenía síntomas de tuberculosis y no sería el primer caso. Se teme que dentro del penal se registren más casos debido al hacinamiento de personas.