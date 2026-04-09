Video: Dalia López ya salió del hospital y esto dicen sus estudios

A bordo de una ambulancia y con una fuerte custodia policial, Dalia López fue llevada nuevamente al Departamento Judicial Femenino luego de someterse a estudios médicos. El traslado de la mujer, que llegó a ser una de las personas más buscadas por la Policía, se dio una semana después de su detención.

De hecho, justo este jueves también se dieron a conocer los lujos a los que pudo acceder en pocos días, transformando su celda en prácticamente la habitación de un hospedaje, evidenciando un trato privilegiado.

Desde su detención se habló de los problemas de salud que aquejan a López, quien habría sufrido varias descompensaciones. En ese sentido, este jueves se montó un operativo para el traslado de la procesada al Hospital de Policía Rigoberto Caballero, donde fue sometida a diversos estudios.

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¿Cuál es el estado de salud de Dalia López?

El doctor David Torales, director general de sanidad policial del Hospital Rigoberto Caballero, habló con ABC minutos después de la salida de alta de Dalia López. El profesional señaló que algunos de los estudios realizados permitieron descartar una patología cardiaca.

“Hasta ahora en líneas generales está bastante bien; no tenemos una patología grave que haya salido de su evolución normal habitual. Es una paciente con patologías de base bastante compensadas; sí falta todavía completar muchos estudios, pero prácticamente estamos terminando el 80 por ciento de lo que se le pidió y hasta ahora no tenemos una alteración grave para estar preocupados”, explicó el médico.

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Añadió que teniendo en cuenta esto, López no requiere hospitalización, ya que está con signos vitales estables, se comunica y deambula bien. Lo que queda por descartar es la causa del edema, ya que tanto su electrocardiograma como el ecocardiograma salieron bien, según explicó.

Señaló que la derivación al hospital policial responde a un requerimiento de los profesionales forenses para la realización de estudios más profundos. Dalia López es una mujer con patologías de base muy comunes que requieren controles permanentes, pero de momento, se encuentra estable y sin necesidad de internación, dijo el profesional.

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