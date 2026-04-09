Villa Elisa: denuncian que taller de colectivos que opera en la calle genera ruidos molestos y daños a viviendas

Los vecinos afectados por un taller que ocupa parte de la calle en el barrio Ypati de Villa Elisa denunciaron que los ruidos molestos generados por los trabajos de reparación y prueba de colectivos alteran la vida en la comunidad. Mencionan que la situación genera molestia a toda hora, sobre todo en horarios de descanso.

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Los afectados manifestaron que el lugar no cuenta con medidas de seguridad para trabajar y, más aún, en la vía pública. Dijeron que, pese a las reiteradas denuncias realizadas ante la Municipalidad de Villa Elisa y la Policía Nacional, el lugar sigue operativo, generando polución sonora y poniendo en riesgo la integridad de los residentes.

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Uno de los afectados, Carlos Alemán, señaló que reside en el sitio desde noviembre del año pasado y que la situación se agravó en los últimos meses.

“Desde hace unos meses están extremadamente ruidosos y realizando acciones que atentan contra la integridad física y estructural de mi vivienda”, expresó.

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El denunciante indicó que ya recurrió a la Municipalidad de Villa Elisa hace aproximadamente dos meses, sin obtener resultados concretos, y que este jueves fue a solicitar una audiencia en la Junta Municipal.

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“Tengo entendido que vinieron a realizar una verificación por temas de ruidos excesivos, pero aún siguen operando normalmente”, afirmó.

También mencionó que se radicó una denuncia en la comisaría de la zona, sin que hasta el momento se registren intervenciones efectivas.

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Mabel Vega, también lugareña, manifestó la preocupación generalizada en el vecindario.

“No tienen orden ni horarios. Pueden trabajar a las 2:00, a las 5:00, feriados o fines de semana. Esto ya es insostenible para todos”, sostuvo.

Los vecinos aseguraron que el local carece de señalización, cartelería y medidas de seguridad básicas. Denunciaron que las tareas se realizan en la vía pública, sin protección para los trabajadores ni equipos de emergencia, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

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Otro de los puntos cuestionados es el daño a la infraestructura vial. Según indicaron, el tránsito constante de vehículos pesados deteriora el empedrado, que había sido gestionado por los propios vecinos tras años de esfuerzo.

El dueño del taller, Gustavo Torres, en su defensa dijo que no operan en la calle y que cuentan con un terreno donde arreglan los colectivos.