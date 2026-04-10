Camioneros dan tregua y liberan rutas a la espera de reunión clave con Dinatran

El encuentro se realizará en la sede central de la institución, en Asunción, donde los representantes del sector esperan reunirse con el titular del ente, Luis Fernando González Ocampos, para abordar el reajuste del precio del flete.

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En ese contexto, los camioneros resolvieron retirar sus camiones de la ruta PY02 y de otros puntos estratégicos del departamento de Caaguazú, permitiendo el libre tránsito de todo tipo de vehículos como señal de buena voluntad para destrabar el conflicto.

El vocero del sector, Ever Martínez, manifestó que existe una alta expectativa de que en el transcurso de la tarde se pueda alcanzar una solución definitiva al problema del flete.

Señaló que la decisión de dar una tregua busca facilitar una mesa de trabajo efectiva con las autoridades, que permita avanzar hacia un acuerdo concreto.

Advierten medidas más duras si no hay acuerdo

No obstante, advirtió que en caso de no lograrse una respuesta favorable, los camioneros volverán a reunirse en asamblea para analizar medidas más drásticas a partir del próximo lunes.

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Los transportistas reiteraron que la situación se volvió insostenible debido al fuerte incremento del combustible, que elevó considerablemente los costos operativos y hace inviable continuar con la actividad en las condiciones actuales.

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En ese sentido, insistieron en que el único pedido del sector es que el precio del flete sea reajustado conforme al porcentaje de aumento del combustible, de manera a mantener el margen de rentabilidad que tenían hasta el año 2024, cuando se realizó el último ajuste parcial.

El resultado de la reunión de esta tarde será clave para definir el rumbo del conflicto, que mantiene en vilo al sector del transporte de cargas en el país.