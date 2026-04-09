Cuarto día de protesta y camioneros sin garantías de reunión con Dinatran

Los manifestantes indicaron que existe incertidumbre total en torno al encuentro con las autoridades, ya que no recibieron una confirmación oficial sobre la audiencia solicitada, lo que genera preocupación entre los dirigentes del sector.

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Ante este escenario, los camioneros se encuentran en asamblea permanente evaluando los pasos a seguir. No descartan que, en caso de no concretarse la reunión, adopten medidas más drásticas en el transcurso de las próximas horas.

Uno de los voceros de los camioneros, Fredy Martínez, señaló que los camioneros tienen un decreto presidencial N° 5791/21, “Por el cual se crea el Comité Técnico del Transporte Terrestre de Carga dependiente de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran)”, que regulariza el precio del flete según el aumento del combustible; sin embargo, las transportadoras y las grandes multinacionales no cumplen esta disposición.

Comentó que realmente hoy en día se les está pagando G. 64 por kilo de carga transportada, sin tener en cuenta el kilómetro recorrido. En esta situación, puso como ejemplo que un camión sale de la Colonia Margarita de Nueva Toledo con una carga de 33.500 kilos, con destino a una industria aceitera ubicada en el km 162 de la ruta PY02; cobra por el servicio una suma de G. 2.144.000, lo que equivale a G. 64 por kilo transportado, sin tener en cuenta la distancia recorrida.

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Indicó que, ante esta situación, muchas transportadoras e industrias pagan el flete como se les “antoja”, sin tener en cuenta las disposiciones vigentes sobre el tema.

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Mientras tanto, continúan con la protesta al costado de la ruta, donde siguen atajando a camiones de gran porte y de distintos rubros, con el objetivo de presionar al Gobierno para lograr un reajuste del precio del flete acorde al aumento sostenido del combustible.

El sector insiste en que la falta de respuestas agrava la situación y advierte que la movilización se mantendrá hasta obtener una solución concreta.