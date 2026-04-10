Concepción: vecinos celebran el inicio de trabajos de limpieza para la construcción de la costanera

Tienen una gran expectativa porque la obra embellecerá el barrio San Antonio y será un punto muy visitado por los turistas. Esperan que tenga la misma repercusión que en la ciudad de Encarnación, donde cada año miles de turistas llegan y eso crea muchas fuentes de trabajo.

El presidente de la comisión Kyre’y-entusiasta-, Nelson Espínola, dijo que muchas personas que no viven en el barrio San Antonio llegan a esta parte de la capital del primer departamento preguntando por casas y terrenos baldíos con la intención de comprarlos.

“Estamos contentos, felices los del barrio San Antonio, porque ya empezaron los trabajos de la costanera”, sostuvo.

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Agregó que beneficiará no solo a los vecinos de las zonas afectadas por la construcción, sino a toda la ciudad de Concepción. Mencionó que, cuando concluyan los trabajos, los beneficios serán muy importantes para la zona, principalmente en el sector económico.

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Se estima que la obra terminada beneficiará a unos 70.000 habitantes de Concepción.

La obra

El costo total de la obra, según la adjudicación, es de G. 88.809.640.992. La empresa Los Trigales (LT) SA, representada por Omar Esteban Bustos Adi, fue la ganadora de la licitación y tiene, desde marzo de 2026, un plazo de 18 meses para culminar los trabajos.

Con esta primera etapa, que tendrá un total de 2 kilómetros de pavimentación, se recuperará plenamente la funcionalidad del sistema de defensa costera existente desde hace varios años. Todo esto favorecerá el desarrollo de una segunda etapa.