Inician trabajos de limpieza para la construcción de la costanera de Concepción

El inicio de la limpieza se dio en el barrio San Antonio de la ciudad de Concepción, específicamente en la zona del astillero Desvars. De allí se extenderá hacia el norte de la ciudad, informó el capataz general de la obra, Ladislao Cantero.

Estos trabajos corresponden a la primera etapa, donde se realizará la preparación de la zona en la que se desarrollarán las obras. El monto de la adjudicación asciende a G. 88.809.640.992 y fue realizada por el MOPC.

De acuerdo con lo manifestado por Cantero, las tareas de limpieza se desarrollan luego de la nivelación previa para la ampliación de la franja costera. Explicó que los trabajos se realizarán desde la zona donde actualmente están limpiando hasta el lugar conocido como Calaverita.

Se hará la rehabilitación y ensanchamiento del muro de defensa existente, con la ejecución de terraplenes mediante refulado —extracción de arena del río—, la incorporación de protecciones de taludes y obras de contención, sostuvo.

“Un total de 2 kilómetros es lo que se va a pavimentar en esta primera etapa”, señaló el capataz general.

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Mencionó que el muro de contención existente será utilizado como uno de los carriles, en tanto que lo nuevo que construirán será hacia el río Paraguay y servirá para otro carril. El plazo para la culminación de los trabajos es de 18 meses, estipulado en el contrato y que corre desde marzo de 2026.

Opiniones divididas

Muchos pobladores de la ciudad de Concepción aguardan con expectativa el inicio de las obras, pero lo que más esperan es su culminación. Señalan que será un lugar que atraerá a muchos visitantes y que eso dinamizará la economía local ya desde el inicio de las obras.

Por otro lado, algunos moradores están incrédulos y mencionan que solo creerán cuando el proyecto culmine como se anuncia, debido a que existen deudas del Estado a empresas del sector de la construcción. También, muchas veces se ha anunciado la construcción de la costanera, pero nunca se cumplió.