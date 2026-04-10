Paraguayos honran a la Virgen de Caacupé en el Vaticano

Una delegación de paraguayos participó de un acto religioso en los Jardines Vaticanos, donde se realizó el rezo del rosario y una serenata en honor a la Virgen de Caacupé. La actividad tuvo lugar en un sector de acceso restringido de la Santa Sede.

El grupo inició el recorrido en horas de la mañana, avanzando por senderos históricos hasta llegar al mosaico de la Virgen. En el sitio se realizó una ofrenda floral de orquídeas como parte de la ceremonia.

El rezo del rosario fue dirigido por el padre Vicente Soria. Posteriormente, se llevó a cabo una serenata, en la que se interpretaron canciones tradicionales paraguayas.

La actividad fue organizada por la Embajada del Paraguay ante la Santa Sede, con participación de integrantes de la comunidad paraguaya y asistentes de diversas nacionalidades.

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Participación diplomática y comunidad

La embajadora ante la Santa Sede, Romina Taboada, acompañó la jornada junto con la embajadora ante Italia, María José Argaña. Según se informó, el encuentro reunió a compatriotas residentes en el exterior y allegados.

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Al finalizar la actividad, los asistentes participaron de una degustación de platos típicos paraguayos. El encuentro concluyó con un espacio de integración entre los presentes.