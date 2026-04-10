¿Querés mejorar tus oportunidades laborales? El SNPP lanza más de 600 cursos gratuitos

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), lanza 656 cursos gratuitos que fueron habilitados durante este mes, en todo el territorio nacional, según informaron desde la agencia estatal.

La institución indica que el objetivo de estas clases es reforzar la formación profesional y la empleabilidad de la ciudadanía.

Lea más: Estudiantes desarrollan clases bajo árboles en zona de Fuerte Olimpo

“Las capacitaciones están dirigidas a jóvenes y adultos que buscan adquirir nuevas habilidades, mejorar sus oportunidades laborales o emprender sus propios negocios”, explicaron en un comunicado.

El SNPP informa también que las capacitaciones están habilitadas en 69 unidades operativas actualmente en distintos puntos del país. Garantizan que todos los departamentos tendrán acceso a la formación técnica.

¿Cuáles son los cursos gratuitos que ofrece el SNPP?

Las opciones de formación en el SNPP son muy amplias e incluyen desde arreglos florales hasta gestión contable y etiqueta y protocolo, según la sede. Entre los cursos gratuitos lanzados ahora, se destacan:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Clausura de aula por riesgo de derrumbe deja a niños hacinados en un pequeño depósito

Electricidad y Electrónica

Mecánica de Motores

Tecnología de la Información y Comunicación

Administración y Gestión

Belleza y Estética

Hospitalidad

Textil y Confección

Agropecuario

Seguridad y Medio Ambiente

Metalmecánica

Transporte y Logística

Artes y Artesanías

Los requisitos básicos para participar de las capacitaciones gratuitas, son tener cédula de identidad, saber leer y escribir e inscribirse en el portal Alumno en el Sistema Identidad, del SNPP.

Para conocer el listado completo de los cursos, saber más detalles y para inscribirse, de manera online, las personas interesadas pueden acceder a la web del SNPP, www.snpp.edu.py. También se puede recurrir a una sede de la institución, en los distintos puntos del país. La central, en Asunción, está ubicada sobre la Avda. Molas López. La atención es de 07:00 a 17:00. Igualmente se puede llamar por teléfono, al 0981 200 015.