Fiesta de la Divina Misericordia en Sajonia: horarios de misas y actividades

La génesis del Día de Jesús la Divina Misericordia se da en las experiencias místicas de Santa María Faustina Kowalska, religiosa polaca que, entre 1931 y 1938, recibió revelaciones directas de Jesús Misericordioso, en Plock, Polonia. El “valor agregado” de esta devoción, lo que moviliza a millones de personas, es la promesa central transmitida a la santa: el alma que acuda a la confesión y reciba la Sagrada Comunión en este día, obtendrá la remisión total de sus pecados y de sus penas.

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En Paraguay, la semilla fue plantada en 1988 por el padre Rufino Orecki, quien trajo consigo el primer cuadro de Jesús Misericordioso. La labor de difusión fue continuada por los franciscanos conventuales, logrando que la devoción permee en toda la Arquidiócesis de Asunción. Ese legado histórico encontró en el padre Ángel Arévalos, de la parroquia Virgen del Rosario, a su principal dinamizador y custodio, convirtiendo a la comunidad del barrio Sajonia en el corazón de este movimiento de fe.

El programa de fe en la parroquia Virgen del Rosario

La parroquia Virgen del Rosario, situada en la intersección de las calles Capitán Aranda y Ñuflo de Chávez, a escasas cuadras del Estadio Defensores del Chaco, se consolidó como el punto de referencia ineludible por su tradición de fervor popular, con una atmósfera de vigilia permanente. La comunidad que se mantiene en vela, alternando el canto festivo con el silencio profundo de la oración. Bajo el liderazgo del Pbro. Ángel Arévalos, el programa para esta jornada de gracia se detalla a continuación:

Vísperas y Vigilia (este sábado): La festividad arranca con un componente artístico y espiritual a las 21:00, con el Gran Concierto EFETÁ , liderado por Silvia Mariela. A la medianoche (00:00), se realiza el “ Primer Grito de la Misericordia” , marcando el inicio del domingo con una Santa Misa presidida por el padre Arévalos, en una noche de gracia y oración.

Horarios de Misa Dominical: Para facilitar la participación de los fieles, se dispusieron para mañana, celebraciones en los horarios de 00:00, 08:00 / 08:30 (sujeto a ligeras variaciones de coordinación), 10:00, 15:00 y 18:00.

La “Hora de la Misericordia”, a las 15:00: Esta es la celebración central del programa. A esta hora, se recuerda el momento de la entrega de Jesús en la cruz, y es considerada por la tradición como el instante en que se abren de par en par las puertas de la piedad divina.

La bendición y la fe en Jesús Misericordioso

Este despliegue de fe en Sajonia, se repite en varias parroquias del país, en el marco de la festividad de la Divina Misericordia. Durante las misas, precedidas con la entrada del cuadro de Jesús Misericordioso en procesión, se realiza la bendición de los sacramentales.

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Los fieles acuden, para la bendición, con velas, agua, rosarios y, especialmente, cuadros de la imagen de Jesús Misericordioso con la inscripción “Jesús, en Ti confío”. Siguiendo el magisterio de los últimos pontífices, se recuerda que la sangre de Jesús fue derramada para el perdón total.