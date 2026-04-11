Ministerio de Justicia niega que hayan faenado un gato en cárcel de Coronel Oviedo

Este sábado, la organización ciudadana de defensa de animales Olfateando Huellas denunció el supuesto faenamiento de un gato en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, publicando una imagen que supuestamente mostraba a un felino despellejado.

En comunicación con ABC Cardinal, el director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Rubén Peña, dijo que ordenó al director de la penitenciaría de Coronel Oviedo, Jorge Torales, que realice una investigación sobre la denuncia.

Según manifestó Peña, el resultado de la investigación arrojó que el animal en cuestión no es un gato, sino un conejo.

De acuerdo con la explicación que dio el representante del Ministerio de Justicia, una persona privada de su libertad en la penitenciaría de Coronel Oviedo se dedica a la cría de conejos y llevó un ejemplar faenado de uno de esos animales consigo a la cárcel al terminar su último permiso.

Peña agregó que la cabeza del animal está siendo conservada en un refrigerador del director de la penitenciaría para que veterinarios u otras personas interesadas puedan verificar la versión oficial sobre lo ocurrido.

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Gatos en penitenciarías

El director de Establecimientos Penitenciarios comentó que muchas penitenciarías utilizan gatos como “control de plagas” y dijo que los felinos son castrados para evitar sobrepoblación y “se les cuida porque son muy útiles”.

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“Es bastante indignante que se diga que se están consumiendo gatos en penitenciarías”, lamentó.