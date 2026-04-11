¿Comen gatos en la Cárcel de Coronel Oviedo? Esta es la grave denuncia que hace una organización

Según la publicación, en las fotografías se observa a un animal completamente despellejado junto a un cuchillo y la mano de una persona, lo que hace presumir que se trataría del cuerpo de un gato preparado para consumo dentro del penal. El material fue compartido en distintas plataformas digitales y también en la página web de la organización.

Desde Olfateando Huellas señalaron que ya realizaron las denuncias ante varias instituciones y exigieron la apertura de una investigación seria, así como sanciones en caso de comprobarse el hecho.

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Por su parte, el director de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, Jorge Torales, confirmó que recibió la denuncia, aunque aclaró que las imágenes difundidas no son concluyentes. “La foto en sí no demuestra nada”, expresó, al tiempo de indicar que no existen elementos claros que permitan afirmar que el hecho ocurrió dentro del recinto penitenciario.

No obstante, aseguró que se inició un proceso de verificación interna y que, en caso de confirmarse la situación, el informe será remitido a las autoridades competentes para la determinación correspondiente.

Finalmente, el responsible del penal reiteró que hasta el momento no se puede confirmar ni descartar el hecho, ya que las imágenes carecen de precisión sobre el lugar donde habrían sido captadas.