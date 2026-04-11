Partido inaugural de la Liga Yacyretá de Ayolas fue suspendido tras incidentes

El campeón vigente, San José Mí, recibió en el estadio Antonio Celestino Zárate a Atlético Corateí, en el marco del arranque del torneo denominado “Don Ricardo Zarza Estigarribia”.

El equipo visitante logró ponerse en ventaja a los 12 minutos del primer tiempo, mediante un tiro penal ejecutado por Néstor Alexander Ojeda. A pesar de los intentos de ambos equipos por ampliar o igualar el marcador, el resultado no se modificó durante la primera etapa.

El partido mantenía un trámite parejo. La expectativa crecía entre los presentes.

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En la segunda etapa, cuando transcurrían cerca de los 25 minutos, se produjo un incidente entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos. La situación se desbordó con el ingreso de un aficionado del equipo local, quien habría agredido a dos jugadores de Corateí.

Ante este escenario, efectivos policiales ingresaron al terreno de juego para resguardar al árbitro y a sus asistentes. También buscaron controlar los disturbios que se generaron. El encuentro quedó completamente desnaturalizado.

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Posteriormente, el árbitro principal Néstor Lovera Ferreira comunicó la suspensión del partido a los capitanes de ambos equipos. Tras la determinación, los protagonistas se retiraron a los camarines sin que el juego pudiera reanudarse.

La decisión fue tomada para evitar que la situación se agravara aún más dentro del estadio. El hecho será evaluado por las autoridades competentes de la Liga Deportiva Yacyretá. Se aguardarán resoluciones disciplinarias en los próximos días. El caso generó preocupación en el ámbito deportivo local.

En cuanto al acto inaugural, el campeonato 2026 quedó oficialmente habilitado en la tarde del sábado con una ceremonia realizada en el estadio de San José Mí.

Durante la actividad, los equipos participantes desfilaron con sus respectivas indumentarias deportivas. También estuvieron acompañados por sus reinas, dando un marco festivo al inicio de la competencia.

La organización estuvo a cargo de la Liga Deportiva Yacyretá. Se destacó la participación de dirigentes y aficionados. El evento marcó el inicio formal del torneo.

Durante la ceremonia, se realizó un reconocimiento en vida a Ricardo Zarza Estigarribia, primer presidente de la Liga Deportiva Yacyretá. Asimismo, se rindieron homenajes póstumos a personas vinculadas históricamente a los clubes de la liga.

El presidente de la entidad, Ramón Mareco, destacó la importancia del campeonato. Señaló que se trata de un logro significativo en su carrera como dirigente joven. Además, expresó su deseo de que el torneo se desarrolle con éxito. Apeló también al acompañamiento del Todopoderoso.

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