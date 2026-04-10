Atlético Alianza se prepara para debutar en el clásico ante San José Obrero en la Liga Yacyretá 2026

El dirigente deportivo Osmar Delmas manifestó que el Club Atlético Alianza está bastante consolidado y estructurado, desde el punto de vista de la comisión directiva, trabajadora, humilde y sacrificada, para que la institución, junto a los jugadores, se pueda enaltecer durante el campeonato de la Liga Yacyretá. El plantel de las categorías juvenil, primera y senior apunta a encarar el campeonato 2026, que mañana, sábado 11 de abril, se pondrá en marcha con acto protocolar en el estadio del Club San José Mí.

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En el caso de Alianza, que iniciará el campeonato con un clásico cuando visite a su vecino, el club San José Obrero, tiene por objetivo lograr el título de campeón en las tres categorías. Posteriormente, participará del torneo Campeón de Campeones, que reúne a los monarcas de las cinco ligas del departamento de Misiones; el equipo que obtenga este campeonato clasificará a la pre-fase de la Copa Paraguay 2026.

En otro momento, Delmas declaró que el plantel se sostiene por medio de diferentes actividades realizadas para recaudar recursos económicos. Recientemente, se realizó una fiesta con la elección de la reina del Club Alianza, lo que les dejó muy buenos resultados.

Próximamente, realizarán otras actividades que les permitan conseguir recursos financieros.

Finalmente, mencionó que en el 2025 hicieron historia en la categoría senior, al salir campeón en el primer campeonato experimental organizado por la Liga Yacyretá de Fútbol, y también Campeón de Campeones, organizado por la Federación, en las categorías juvenil y senior, ambas de forma invicta.

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