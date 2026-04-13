Ciudadanos anuncian asueto comunitario y paralizarán clases por crisis vial

Pobladores de la Colonia Andrés Barbero, ante la falta de respuestas, resolvieron en asamblea endurecer las medidas y avanzar con acciones más visibles para denunciar la situación. La movilización apunta a exponer el abandono en materia vial.

El deterioro de caminos rurales y rutas pavimentadas genera riesgos constantes y dificulta la circulación, afectando a comunidades enteras. La crisis impacta en todos los sectores.

El tramo de 17 kilómetros que conecta Andrés Barbero con la ruta PY11, en Naranjaty, sigue intransitable pese a reiterados reclamos, lo que motivó la convocatoria a la protesta. La falta de soluciones agudiza el malestar.

Como medida de presión, los pobladores decidieron declarar asueto popular: padres acudirán con sus hijos a trabajar en puntos críticos del camino, paralizando las clases y convirtiendo la jornada en una protesta activa. También prevén presencia sobre la ruta con posible bloqueo.

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Mientras, una comitiva busca reunirse con el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, para lograr apoyo para una audiencia con autoridades nacionales. Intentan agotar las instancias de diálogo.

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El tramo requiere intervención urgente y, aunque el proyecto de pavimentación cuenta con fondos, el llamado a licitación sigue pendiente de trámites administrativos. La demora incrementa la indignación.

Los pobladores advierten que la paciencia se agotó y que la movilización será el último recurso si no hay respuestas concretas. No descartan radicalizar las medidas.

Otros puntos críticos incluyen la vía entre San Pedro de Ycuamandyyú y Piri Pucú, así como la ruta PY08, conocida como “ruta de la muerte”, donde persisten tramos peligrosos pese a reparaciones parciales. La crisis vial es generalizada.

Finalmente, anuncian que continuarán las movilizaciones e incluso posibles cierres de rutas hasta obtener soluciones definitivas. Exigen respuestas urgentes a una problemática que afecta a todo el departamento.