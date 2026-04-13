Crisis vial en Asunción: Nenecho y Bello tuvieron US$ 18 millones para bacheo en 2025

El Balance 2025 de la Municipalidad de Asunción, periodo que abarca los últimos meses de gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y los primeros del actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), muestra una recaudación multimillonaria en concepto de mantenimiento de calles. Pero la infraestructura vial de la capital, hasta hoy, no condice con esa recaudación.

Durante el año 2025, los contribuyentes asuncenos aportaron más de G. 114.761 millones (US$ 18,2 millones), en concepto de “contribución por conservación de pavimento”. La mayor parte de este dinero fue recaudada durante la polémica gestión de Rodríguez, incluido el proceso de intervención a su administración, a cargo de Carlos Pereira, entre junio y agosto.

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Durante los ocho primeros meses de 2025, de enero a agosto, los asuncenos aportaron ya G. 93.502 millones, casi el 90% de los G. 107.266 millones estimados para todo el año pasado. Tras la asunción de Bello, que fue ante la renuncia de Nenecho, a fines de agosto, se aportaron más de G. 21.258 millones más. Diciembre fue el mes de mayor éxito recaudatorio, cerrando un año con más de G. 7.000 millones solo para el mantenimiento de calles.

Los datos del balance 2025 confirman que la recaudación alcanzó casi un 107% de lo que se había presupuestado. Los asuncenos cumplieron con el pago de sus tasas de conservación de pavimento muy por encima de lo esperado. No obstante, las principales calles de la capital muestran, hasta hoy, signos de abandono total.

Calles de Asunción en ruinas

Un ejemplo emblemático de la desidia es la intersección de la calle Cerro Corá con la avenida Perú. Allí, enormes baches con agua estancada ponen en peligro la seguridad de todos los conductores. Tras la denuncia de vecinos, ABC constató desprendimientos graves de la capa asfáltica en plena vía pública.

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El deterioro afecta especialmente a motociclistas que deben sortear verdaderas trampas de gran profundidad. La acumulación de agua oculta el riesgo, aumentando la posibilidad de accidentes y daños mecánicos.

A esto se suma el estado crítico de avenidas como Mariscal López, Eusebio Ayala, Choferes del Chaco y República Argentina, que presentan tramos que están totalmente destruidos.

Autobombo de Bello

Mientras las calles de la ciudad colapsan, el intendente aprovecha para un nuevo “autobombo”. El pasado jueves, Bello anunció un plan de reparación de 400 cuadras de calles en Asunción.

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El propio intendente reconoció que el plan consistió en “juntar una serie de procesos” que incluyen el “reciclado” de proyectos heredados de la gestión anterior. “Se está haciendo con contratos que ya habían, que los reactivamos nosotros, durante nuestra gestión”, explicó el intendente el jueves.

A esto se suma la gestión de la Itaipú, que pretende el arreglo de 100 cuadras de calles asfaltadas y 100 de calles empedradas, parte de las anunciadas por Bello.

El plazo fijado para concluir las tareas de reparación es de tan solo tres meses.