Controversia en Junta de Saneamiento de Quiindy dificulta cobros y acumula deuda con ANDE

Ante la deuda registrada en la Junta de Saneamiento local, Neri Candia, quien asumió la administración de la institución a la espera de su confirmación en el cargo, solicita a los usuarios acercarse a realizar sus pagos. Indicó que los recursos permitirán cubrir la millonaria deuda heredada de la anterior administración, principalmente con la ANDE que asciende a más de G. 54 millones y con los funcionarios G.16 millones, por dos meses de atraso en el pago de salario.

Ante esta situación, expiden recibos provisorios, atendiendo a que la expresidenta de la Junta de Saneamiento local, Ana Isasi, quien también asegura haber sido reelecta, habría retirado las facturas legales e incluso el disco duro de la computadora perteneciente a la institución.

Indicó la preocupación radica que todos los NIS de los pozos se encontraban con orden de desconexión por parte de la ANDE, por lo que se asumió el compromiso de un pago inicial de G. 15 millones para evitar corte de servicio de energía y de distribución de agua a los usuarios y ese compromiso se debe pagar en la semana. Además, se logró el fraccionamiento del saldo en 18 meses, además del pago mensual del consumo corriente.

Boca de cobranza irregular

Candia calificó de irregular que la expresidenta Isasi habilite un local particular como boca de cobranza a usuarios, y afirmó que su administración no reconocerá dichos pagos por considerarlos ilegales, salvo que se devuelva el dinero a la institución.

Asimismo, manifestó que la institución contaría presumiblemente con unos 2.200 usuarios, aunque no existe un listado oficial. Señaló que desde mañana los operarios realizarán la lectura de medidores y un censo de usuarios para conformar un registro actualizado.

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Aclaró que se habilitó una cuenta en una cooperativa local para que lo recaudado diariamente sea depositado allí, hasta contar con una resolución oficial que permita operar nuevamente con una entidad bancaria de plaza.

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Denuncia por evasión

Por su parte, la expresidenta de la Junta de Saneamiento local, Ana Isasi, aseguró que fue reelecta como titular de la institución y sostuvo que se vio obligada a retirar la documentación debido a que Candia habría ingresado al local y asumido la administración sin contar con una resolución oficial del SENASA.

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Consultada sobre la deuda con la ANDE de más de G. 54 millones y los G. 16 millones en salarios atrasados, afirmó que actualmente también realizan cobros a usuarios con facturas legales, para pagar la deuda con el ente energético.

Acusó a Candia de evadir impuestos al no pagar al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSAN) G. 500 por usuario y el 10% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), irregularidades que anunció denunciará ante las instituciones correspondientes.

Isasi sostuvo que la deuda con la ANDE será pagada; sin embargo, dijo desconocer el acuerdo de pago ya asumido y no pudo precisar el monto total recaudado hasta el momento por su gestión.