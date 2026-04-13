Dalia será sometida a evaluaciones para definir a qué sector del Comple será destinada

Luego de permanecer prófuga de la justicia paraguaya durante seis años, la empresaria Dalia Angélica López Troche fue finalmente capturada e iniciará su periodo de prisión preventiva en el Complejo Penitenciario para Mujeres “Juana María de Lara” (Comple), ubicado en la ciudad de Emboscada.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó que la empresaria será sometida al protocolo estándar establecido para nuevos ingresos.

“Primeramente quedan en el sector de admisión. En ese sector será sometida a una serie de evaluaciones por parte del Organismo Técnico Criminológico. Allí le hacen la revisión médica, psicológica, entrevista con el trabajador social, y sobre la base de eso determinan su perfil y a cuál de los módulos iría”, explicó.

Existen tres tipo de módulos. El primero donde están destinadas aquellas procesadas por la ley 1340 (drogas). Luego otro módulo para otro tipo de hechos pubibles y un tercer módulo para procesadas que por su perfil son de menor riesgo.

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“Al tratarse de una persona bajo proceso judicial, su ubicación dependerá del tipo de delito que se le atribuya y del resultado de su periodo de admisión, etapa técnica donde se evalúa el nivel de peligrosidad y convivencia de la interna", aclaró el viceministro.

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Señaló que el sistema penitenciario femenino enfrenta actualmente un desafío logístico considerable. Según datos proveídos por Maciel, el Comple alberga hoy a 700 mujeres, con una distribución promedio de tres internas por celda, salvo el módulo 8, que sería el módulo de máxima seguridad y las celdas que son individuales.

El caso que conmocionó al deporte

Dalia López es señalada por el Ministerio Público como la principal artífice de la red que proveyó documentación pública de contenido falso al astro del fútbol brasileño Ronaldinho Gaúcho y a su hermano Roberto en 2020.

La empresaria está procesada por presunta asociación criminal, producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Su captura se concretó el pasado 2 de abril (Jueves Santo) durante un allanamiento en una residencia del barrio Herrera, en Asunción.