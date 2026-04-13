Dalia López cumplirá prisión preventiva en el Comple

Desde hoy, Dalia López Troche pasará a cumplir su prisión preventiva en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), ubicado en Emboscada. Es por resolución del juez Penal de Garantías N° 12, Francisco Acevedo.

La empresaria, sindicada como la principal artífice de la documentación falsa de futbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto, fue apresada el 2 de abril pasado (Jueves Santo) en un allanamiento realizado a una residencia ubicada en Moisés Bertoni e/ Denis Roa y Coronel Cabrera, del barrio Herrera de Asunción, tras permanecer prófuga de la justicia durante seis años.

En una audiencia de imposición de medidas realizada al día siguiente de la captura de Dalia, el juez de turno Raúl Florentín dispuso que la empresaria permanezca durante diez días en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional y una vez cumplido el plazo, debería sería trasladada al Comple.

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Dalia López pidió seguir en sede policial

En su resolución, el magistrado explicó que el periodo en sede policial es debido a que antes de pasar a la cárcel, la procesada tiene que ser objeto de atención médica y seguimiento por parte de los profesionales de la medicina.

Ante el inminente cumplimiento del plazo establecido, la defensa requirió al magistrado autorizar la permanencia de Dalia López durante 30 días más en la mencionada dependencia policial, la que incluso acondicionó con una serie de comodidades que terminaron por costar el cargo a la directora del Departamento Judicial Femenino, Cria. Ppal. Nidia Martinez.

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En una decisión divulgada hace instantes, el juez Acevedo ratificó lo resuelto por su colega Florentín el 3 de abril pasado y en consecuencia, Dalia deberá pasar a cumplir la prisión preventiva en el Comple.

“Celda vip” de Dalia López derivó en destitución de la jefa de Judiciales

Recordemos que la jefa policial Martínez fue destituida tras constatarse mejoras y compras realizadas para equipar únicamente la celda de Dalia, en un escandaloso contraste con la precariedad de las demás celdas, según destacó el propio comisario Marcelino Espinoza, jefe del Departamento de Investigación de la Policía Nacional.

Según fuentes policiales, para recibir a Dalia se procedió a realizar la remodelación completa del baño y a la instalación de un acondicionador de aire, además de equipar la celda con un sommier, una caminadora, un placard, dos sillas lujosas y electrodomésticos varios.

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Dalia Angélica López Troche está procesada por supuestos hechos punibles de uso de documentos públicos de contenido falso, producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.