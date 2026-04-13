Derrumbe de muro en el arroyo Ferreira deja a familias en riesgo tras intensas lluvias

Las intensas lluvias caídas durante todo el día de ayer provocaron el colapso de un muro de contención en una vivienda ubicada en la zona de influencia del arroyo Ferreira, dejando a sus ocupantes completamente expuestos y en una situación de alta vulnerabilidad.

Uno de los afectados, Marcial Portillo, relató que el muro cayó cerca de las 16:00. “Sufrimos un gran susto, gracias a Dios no pasó nada grave, no le pasó nada a mi hijo ni a mí. Gracias a Dios estamos aquí para contar. Lo material se recupera, la vida no”, expresó.

Lea más: Tras intensas lluvias, se desmorona una vivienda en el barrio Republicano

El muro, según explicó, había sido construido durante la administración municipal de Arnaldo Samaniego y ya presenta problemas estructurales desde hace años. Recordó que hace tres años parte del muro de un vecino colapsó, lo que terminó por taponar el cauce natural del arroyo, generando un proceso de erosión progresiva.

Falta de mantenimiento y riesgo diario

Portillo advirtió que no se trata de un caso aislado y con frecuencia piden el mantenimiento de todo el muro de protección para evitar daños más graves. “Hay varias familias alrededor del arroyo que están en la misma situación. A todos los muros de contención les falta mantenimiento, tienen grietas. Estamos con el Jesús en la boca”, afirmó.

Debido al peligro, la familia tuvo que abandonar parte de su vivienda. “Tuvimos que cambiar las cosas de habitación, pusimos todo encimado porque no podemos estar más donde estábamos”, lamentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tras temporal, dos viviendas se desmoronan al costado del arroyo Ferreira

Incluso mencionó que un familiar que vive junto a él había construido recientemente una muralla que también terminó cediendo ayer a raíz de la caída del muro de contención. “Mi sobrino construyó hace una semana su muralla y se le vino todo abajo”, lamentó.

Proyecto sin recursos y el pedido urgente

El afectado indicó que existe un proyecto aprobado por la Junta Municipal y el Congreso para la reparación integral de los muros de contención, desde la naciente del arroyo Ferreira hasta su desembocadura en el río Paraguay. Sin embargo, el plan permanece estancado.

“Está en el Ministerio de Obras Públicas, pero no tienen recursos. Tienen que llamar a licitación”, explicó.

En ese contexto, mencionó que el concejal Javier Pintos visitó la zona tras el derrumbe y se comprometió a impulsar el proyecto. “Dijo que iba a estar apurando, estamos en eso”, señaló.

No obstante, insistió en que la prioridad es una intervención inmediata para recolectar todos los desechos que ocasionan el taponamiento y el desborde del arroyo. “Lo más urgente que necesitamos es que vengan a hacer una limpieza general del arroyo Ferreira, para tratar de salvaguardar a las familias que están al borde”, reclamó