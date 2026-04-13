¿Qué hacer si el frentista bloquea un estacionamiento reservado vencido?

En en centro de Asunción se repite una escena: sitios señalizados como “estacionamiento reservado” con carteles en los que consta que la validez era hasta el 31 de diciembre de 2025, pero que continúan siendo tratados como si siguieran vigentes. La situación genera fricciones entre conductores y frentistas, especialmente cuando el lugar queda “bloqueado” para el uso libre pese a que la reserva ya expiró.

De acuerdo con lo explicado por Vicente Capello, director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, el criterio oficial es claro: la vigencia no la da el cartel por sí mismo, sino la resolución anual vigente. Si esa resolución ya caducó, el espacio deja de ser reservado.

En ese sentido, Capello informó que la comuna está en pleno proceso de retiro de carteles donde las reservas no fueron renovadas y la instalación gradual de las señalizaciones en los casos que sí fueron tramitados.

“Nosotros en marzo hemos sacado aproximadamente cuatrocientas resoluciones de espacios reservados en ese mes, que se están instalando, se están renovando a medida que se puede dar por la cantidad de pedidos. Pero si es que el cartel no está vigente con la resolución actual, ese espacio puede ser utilizado sin ningún problema”, indicó.

El “estacionamiento reservado” tiene carácter anual y el ciclo funciona así:

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Sale la resolución (acto administrativo)

Se paga el canon correspondiente

Se instala la señalización

La reserva rige hasta el 31 de diciembre

A partir de allí, el cambio es automático: desde el 1 de enero la resolución pierde validez y el espacio vuelve a ser de uso público, hasta que exista una nueva renovación formalmente aprobada. Los propietarios que ya tengan un estacionamiento reservado, están habilitados a gestionar el trámite de renovación desde octubre, pero la resolución comenzará a regir el primer mes del año entrante.

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¿Qué pasa mientras se espera la renovación?

Un frentista puede alegar que su renovación está en trámite y pero ello no puede impedir el libre uso, según explicó Capello.

Para que exista reserva válida debe completarse la formalidad (resolución vigente, pago y señalización). En términos prácticos: si el cartel no está vigente con la resolución actual, el espacio puede usarse sin problema.

¿Qué hacer si se obstaculiza un lugar con reserva vencida?

Cuando un conductor llega y encuentra un cartel que indica vencimiento, pero el frentista intenta impedir el estacionamiento (con conos, vehículos u otras obstrucciones), la indicación oficial es denunciarlo: debe comunicarse a la Policía Municipal de Tránsito, ya que no está permitido obstaculizar el libre estacionamiento cuando la reserva no está vigente.

El número principal es el *916. Para reportes vía WhatsApp, está el teléfono (0981) 274-883.

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