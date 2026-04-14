Aumento del combustible repercute en precios de la canasta familiar, señala comerciante

Semanas atrás se había anunciado el aumento del precio del combustible, lo que generó un malestar generalizado en la ciudadanía, debido al fuerte impacto en el bolsillo de los consumidores.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de San Ignacio, Misiones, Óscar Colmán, mencionó que la suba del combustible no solo afecta a la ciudadanía, sino también a los comerciantes, ya que incide directamente en el costo de los fletes para el transporte de mercaderías.

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“El aumento del precio del combustible también repercute en la canasta familiar, especialmente en esta zona del país, debido a que la mayoría de los productos comercializados provienen de Asunción. Este incremento eleva el costo de los fletes, lo que finalmente se traslada al precio final de los productos”, indicó.

Finalmente, advirtió que el aumento en los precios de los productos, una vez aplicados, generalmente no se revierten, lo que repercute de manera directa en la economía local.