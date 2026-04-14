Coronel Bogado: aula de nivel inicial permanece clausurada por infestación de murciélagos y autoridades no responden al reclamo

Docentes y madres de la comunidad educativa de la Escuela Básica Nº 526 La Residenta de la compañía Curuñai deCoronel Bogado, en Itapúa, claman por ayuda ante una infestación de murciélagos en un aula de nivel inicial.

Lamentaron que no han tenido respuestas de autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), como tampoco de la municipalidad local. Refieren que hace años sufren de este flagelo que los mantiene en zozobra.

Hace unos seis años, el techo del pabellón principal fue cambiado por este problema, pero los murciélagos se trasladaron hacia otra aula, que pertenece a estudiantes del nivel inicial.

El encargado de despacho, Ever González, indicó que, desde el inicio de clases, inhabilitaron el aula ante el temor de que los niños puedan tener contacto con los animales o puedan ser atacados..

Lea más: Secuelas de un abandono

Sin respuesta

Manifestaron que, en varias ocasiones, la Asociación Cooperadora Escolar (ACE) se hizo cargo de los gastos e intentaron colocar veneno en el techo, pero esto no resultó. Los animales permanecen en el sitio y salen incluso en horarios de clase, generando pánico en los niños.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la falta de respuestas de parte del MEC y de la comuna, tuvieron que recurrir a candidatos políticos para recibir donaciones para mandar a remover el techo e intentar ahuyentar a estos animales que anidan en ese sector.

La presidenta de la ACE, Cinthia Aquino, indicó que necesitan una respuesta de las autoridades para garantizar una solución de fondo, porque nada les garantiza que los murciélagos vuelvan a otro sector de la institución educativa, como ocurrió anteriormente.

Refirió que, afortunadamente, no han ocurrido episodios de ataques, pero que esperan que no tenga que pasar una desgracia para que las autoridades puedan actuar ante la situación.

Lea más: Suba de combustible: advierten que precios más bajos en Encarnación pueden atraer interés de compra desde Posadas, en Argentina

Murciélagos

En Paraguay existen alrededor de 58 a 59 especies de murciélagos (mbopi en guaraní), fundamentales para el ecosistema al alimentarse de insectos, frutas y néctar. Se refugian comúnmente en techos de casas antiguas y árboles.

Se recomienda no tocarlos, ya que pueden transmitir enfermedades como la rabia. Si hay invasión, se debe contactar a especialistas.

Además, la acumulación de guano (excrementos) en techos puede causar enfermedades respiratorias (histoplasmosis), daños estructurales y olores intensos.

Estos desechos, cuando se acumulan en techos de tejas, comunes en Paraguay, inundan el ambiente con olores fétidos y atraen otros parásitos.