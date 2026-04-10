Suba de combustible: advierten que precios más bajos en Encarnación pueden atraer interés de compra desde Posadas, en Argentina

A pesar del aumento del precio del combustible en nuestro país, la diferencia en la ciudad de Encarnación, con relación a los precios en la ciudad vecina de Posadas (Argentina), hace presumir que pueda volcarse la intención de compra hacia la capital de Itapúa.

El empresario y presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise) Conrado Kiener, manifestó que un estudio que realizaron indica que, entre emblemas privados que operan en Paraguay y Argentina, la diferencia de precios rondaría entre el 12% y el 39% más económico en las estaciones de servicio de la capital de Itapúa.

Entretanto, entre los emblemas estatales, la diferencia oscila entre el 12% y el 35%, tomando como referencia los precios en YPF Argentina y Petropar en Paraguay.

La Cámara de Comercio advierte que, si bien esto puede contribuir a mejorar el comercio y el turismo de compras, también puede significar un aumento del tráfico migratorio.

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Más barato en Encarnación

Tomando como referencia los precios de YPF, la nafta intermedia costaría G. 9.335 (1.999 pesos), mientras que la de mayor calidad, G. 10.306 (2.271 pesos). Entretanto, Petropar publicó su lista actualizada de precios, en la que la nafta intermedia cuesta G. 6.890 y la de mayor calidad, G. 8.240. La diferencia sería de un 35% y 20% menos, respectivamente.

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En el caso del diésel estándar, costaría G. 9.644 (2.065 pesos) y el premium, G. 10.606 (2.271 pesos), en la empresa estatal argentina. Su contraparte en nuestro país tiene los precios para el estándar en G. 7.450 y el premium en G. 9.250. La diferencia sería del 29% y 14% más económico, respectivamente.

El estudio realizado por la Cacise tomó como referencia al emblema Shell, que tiene estaciones de servicio en Posadas y en Encarnación. Los precios para la nafta en el vecino país son de G. 10.345 (2.249 pesos) y G. 11.679 (2.539 pesos), mientras que en nuestro país son de G. 7.430 y G. 9.060 para las calidades intermedia y premium.

Para el diésel estándar y premium, los precios en Argentina serían de G. 10.805 (2.349 pesos) y G. 12.139 (2.639 pesos); entretanto, en Encarnación, de G. 9.130 y G. 10.780. El tipo de cambio utilizado por este análisis realizado por la CACISE fue de 4,6.

Las conversiones para este material fueron realizadas al valor de cambio entre el guaraní y el peso argentino, publicado por el Banco Central del Paraguay (4,67), en fecha 10 de abril de 2026. Los precios del vecino país fueron tomados de publicaciones periodísticas del diario posadeño Primera Edición, de fecha 8 de abril de 2026. No están considerados posibles cambios en los costos de combustibles en Petropar, que pueden tener un aumento de alrededor de G. 200 debido a los costos de traslado al interior del país.

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Aumento de precios

Kiener indicó que los aumentos en los combustibles generarán, en consecuencia, una tendencia al alza de los precios de todos los productos, debido a que aumentarán los costos de envío y traslado, como también de importación.

El representante de la Cacise manifestó que hay que estar preparados y que esperan que los precios puedan conservarse lo más posible.

También reflexionó que es una realidad que, por más que se estabilicen las tensiones y los precios a nivel mundial, los combustibles no suelen tener una bajada de precios tan sustancial como los aumentos.

En términos acumulados, todos los combustibles de Petropar registraron un aumento de G. 1.200 por litro en menos de un mes, lo que representa incrementos de entre 14,9% y 23,1%, dependiendo del producto. El mayor impacto porcentual se observa en la nafta de 88 octanos, con más de 23%, mientras que el menor corresponde al diésel premium.

Los ajustes en los precios locales responden a la volatilidad del mercado internacional del petróleo, lo que también deriva en el aumento de sus derivados, que vienen registrando incrementos sucesivos tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que ha generado tres aumentos en el mercado interno en emblemas privados y dos en la petrolera estatal.