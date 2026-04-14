Nacionales
14 de abril de 2026 - 16:12

La SEN activa operativo de respuesta inmediata ante alerta de tormentas severas

Arsenio Zárate sonríe en un escritorio, vestido de camisa blanca, rodeado de documentos y banderas paraguayas.
El Coronel Arsenio Zárate habla sobre los preparativos para la tormenta que impactará varias zonas del país.

El ministro Arsenio Zárate confirmó la preparación de seis equipos de asistencia y la coordinación con las Fuerzas Armadas, la ANDE y diversos ministerios para garantizar el despliegue de insumos y materiales en las zonas que resulten afectadas.

Por Juan Massare

A nivel regional, se anuncian fuertes tormentas atípicas, que también llegarán al país mañana. Según explicaron desde Meteorología, caerá una intensa cantidad de agua en poco tiempo y en zonas puntuales, además de intensas ráfagas de viento y fuertes descargas eléctricas.

Desde la Secretaría de Emergencia Nacional anunciaron que ya están organizados, junto con otras instituciones, para hacer frente de manera inmediata frente a cualquier emergencia.

“Desde que la Dirección de Meteorología emitió su primer informe al público en general hemos tomado contacto con el Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas, que generalmente nos apoya en todas las actividades que llevamos adelante”, expresó el Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Coronel Arsenio Zárate.

A continuación, señaló que también están en contacto con la ANDE, el municipio de Asunción, municipio de Limpio, Ministerio de Obras Públicas, Salud Pública y otras instituciones con las que suelen trabajar en situaciones de emergencia.

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“Nosotros estamos preparando seis equipos que van a actuar en forma inmediata en caso de que sea necesaria la salida de la Secretaría de Emergencia Nacional para la asistencia a la población que requiera del Estado paraguayo”, comentó.

Ante la consulta sobre cómo van a asistir a las personas afectadas, explicó que eso dependerá mucho del tipo de daños que se generen. “Hay gente que muchas veces que se queda sin techo y lo primero que hacemos es entregarles carpas y luego, al día siguiente, le entregamos los materiales para que pueda reconstruir prácticamente su vivienda”.

Seguido, el coronal añadió: “Además, entregamos chapas, puntales y terciadas. En algunos casos si se requiere colchón y frazada, también lo entregamos. Hay casos que a la gente se le moja todo su alimento no perecedero. También solemos entregar alimento no perecedero en esos casos”.

En lo que respecta a materiales, el Ministro sostuvo que cuentan con los recursos necesarios para atender esta situación de emergencia por tormenta severa y granizada.