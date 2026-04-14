La SEN activa operativo de respuesta inmediata ante alerta de tormentas severas

A nivel regional, se anuncian fuertes tormentas atípicas, que también llegarán al país mañana. Según explicaron desde Meteorología, caerá una intensa cantidad de agua en poco tiempo y en zonas puntuales, además de intensas ráfagas de viento y fuertes descargas eléctricas.

Desde la Secretaría de Emergencia Nacional anunciaron que ya están organizados, junto con otras instituciones, para hacer frente de manera inmediata frente a cualquier emergencia.

“Desde que la Dirección de Meteorología emitió su primer informe al público en general hemos tomado contacto con el Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas, que generalmente nos apoya en todas las actividades que llevamos adelante”, expresó el Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Coronel Arsenio Zárate.

A continuación, señaló que también están en contacto con la ANDE, el municipio de Asunción, municipio de Limpio, Ministerio de Obras Públicas, Salud Pública y otras instituciones con las que suelen trabajar en situaciones de emergencia.

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“Nosotros estamos preparando seis equipos que van a actuar en forma inmediata en caso de que sea necesaria la salida de la Secretaría de Emergencia Nacional para la asistencia a la población que requiera del Estado paraguayo”, comentó.

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Ante la consulta sobre cómo van a asistir a las personas afectadas, explicó que eso dependerá mucho del tipo de daños que se generen. “Hay gente que muchas veces que se queda sin techo y lo primero que hacemos es entregarles carpas y luego, al día siguiente, le entregamos los materiales para que pueda reconstruir prácticamente su vivienda”.

Seguido, el coronal añadió: “Además, entregamos chapas, puntales y terciadas. En algunos casos si se requiere colchón y frazada, también lo entregamos. Hay casos que a la gente se le moja todo su alimento no perecedero. También solemos entregar alimento no perecedero en esos casos”.

En lo que respecta a materiales, el Ministro sostuvo que cuentan con los recursos necesarios para atender esta situación de emergencia por tormenta severa y granizada.