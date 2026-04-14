Vaca cayó en un pozo en Lambaré: así fue el rescate

Ya es de por sí llamativo ver a una vaca caminando en un barrio del área metropolitana, pero más lo es toparse con una que para su mala fortuna terminó dentro de un pozo ciego en construcción.

El particular suceso tuvo lugar frente a una obra ubicada sobre las calles Carretera de López y Manuel González, en la ciudad de Lambaré, y obligó a movilizar a muchas personas para el rescate.

La vaca accidentada no estaba sola al momento del percance. Otra que la acompañaba siguió de cerca los trabajos para extraer con seguridad a su compañera, mientras varios transeúntes grababan con sus celulares la peculiar situación.

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Los improvisados rescatistas lograron asegurar al animal con unas cuerdas que posteriormente ataron a la pala de un tractor. De ese modo comenzaron a subirla lentamente hasta sacarla totalmente del pozo.

La vaca en todo momento se mostró tranquila, lo que ayudó a que el rescate se concretara sin ningún tipo de incidente.

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El suceso generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, donde los internautas cuestionaban que se siga descuidando a los animales, cuya presencia en zonas urbanas pueden causar cualquier tipo de accidentes. Asimismo, señalaron la irregularidad de construir un pozo ciego en plena acera y la negligencia de tenerlo descubierto.

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