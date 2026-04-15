Niño con peritonitis aguda no pudo ser operado en el Hospital de Luque por falta de cirujano pediátrico

El niño de 11 años, según la denuncia de los familiares, llegó en estado crítico hasta el Hospital General de Luque para ser asistido en el área de Urgencias Pediátricas por un cuadro de peritonitis aguda. Lamentaron que, pese al delicado estado del paciente, lo obligaron a permanecer internado durante dos días sin que fuera sometido a cirugía.

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El caso del paciente tomó estado público cuando Cecilia Amarilla, quien es mamá del compañero de escuela del niño, se animó a denunciar el hecho a un medio de comunicación alternativo de Luque.

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Amarilla dijo que, cuando los responsables del hospital se dieron cuenta de que se ventiló el hecho, empezaron a gestionar el traslado del niño a otro hospital para que fuera asistido.

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“La familia es de escasos recursos económicos y no se animó a hacer la denuncia, pero yo me animé a publicar el caso de él. El chico estaba delicado, con fiebre, su apéndice explotó, corría peligro, y aun así le hicieron esperar dos días. Supuestamente gestionaron su traslado, pero no fue trasladado porque no había lugar en otros hospitales”, explicó Amarilla.

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Cecilia relató que recién cuando se publicó el caso iniciaron la gestión para trasladar al niño y, llamativamente, encontraron lugar en otro hospital de mayor complejidad.

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“A mí la mamá me contó que, minutos después de que se publicara y de que se viralizara el caso, los médicos se acercaron a ella. Incluso le retaron porque se publicó el caso. Hasta le quisieron hacer firmar un documento”, indicó.

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El niño finalmente fue trasladado al Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, donde fue intervenido de urgencia y permanece intubado en el área de terapia intensiva, según el reporte que dieron los familiares.

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Intentamos hablar de lo ocurrido con el director del Hospital Distrital de Luque, Dr. Luis Verón, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes vía telefónica. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.