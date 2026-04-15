Nacionales
15 de abril de 2026 - 20:00

¿Sin luz? Usuarios de ANDE reportan varios cortes de energía eléctrica

Una mano con una vela próxima a un foco
Imagen ilustrativa: el uso de velas para iluminar ante la falta de energía eléctrica sigue siendo una práctica frecuente por los cortes de la ANDE.Shutterstock

Este miércoles, los usuarios en redes sociales reportan una serie de cortes de energía eléctrica a lo largo de la capital y el departamento Central. Desde la ANDE indican que solo se registran cortes de luz en zonas puntuales por problemas varios como ramas caídas, entre otros, que generan los cortes de luz.

Por ABC Color

La zona céntrica de Asunción viene experimentando cortes de energía durante los últimos días hasta hoy. Esta situación también se reflejaría en otros puntos de la capital y también algunas ciudades del departamento Central, según reportan los usuarios a la ANDE en las redes sociales.

Una considerable cantidad de internautas en la plataforma X -anteriormente Twitter- publicaron que el barrio Trinidad de Asunción, al igual que Cañada del Ybyray -zona del IPS- también experimenta interrupciones del servicio de energía eléctrica seguidamente hasta esta noche.

Conversación en Twitter sobre cortes de luz en Trinidad. Usuarios comparten quejas sobre problemas de tráfico y electrodomésticos dañados.
Reportes sobre cortes de luz en Asunción.

Otros reportes corresponden al barrio San Cristóbal de la capital, al igual que de otras ciudades como Ñemby, Lambaré o Mariano Roque Alonso.

Respuesta de la ANDE

A los reclamos, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) dijo que para las 20:00 de esta noche el 100% de los alimentadores de 23.000 voltios ya fueron repuestos.

Agrega que las quejas que siguen son de casos de baja tensión, en su gran mayoría, ya fueron normalizados, quedando pendientes de resolución algunos puntuales en zonas de mayor afectación por el temporal.

“Los principales motivos detectados: línea de media tensión (23.000 Voltios) suelta por grandes ramas, cartelerias tumbadas próximas a la red y árboles caídos sobre la red, agua en puestos de entregas o de distribución, líneas de baja tensión y acometidas sueltas”, indica el informe de ANDE.

Asimismo, la ANDE compartió un afiche para realizar los reclamos a los “canales oficiales” que son vía WhatsApp, la aplicación “Mi ANDE”, el sitio web o el call center.

Vía oficial para hacer los reclamos a la ANDE.
Vía oficial para hacer los reclamos a la ANDE.

Lea más: Itaipú: Acuerdo Operativo llega a su fin este año y podría venirse el “tarifazo” de la ANDE