Nacionales
15 de abril de 2026 - 08:48

Tormenta deja sin energía eléctrica a gran parte de la ciudad de San Juan Bautista

Fuertes vientos e intensa lluvias deja sin energías eléctricas a San Juan Bautista.
Ráfagas de viento y lluvia durante la madrugada dejaron sin energía eléctrica a varios sectores de San Juan Bautista.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Una intensa tormenta, acompañada de fuertes vientos y copiosa lluvia, se abatió sobre la capital del departamento de Misiones durante la madrugada de este miércoles, provocando un corte masivo en el suministro eléctrico que aún afecta a varios sectores de la ciudad.

Por Jesús Riveros

El fenómeno climático comenzó alrededor de la 01:00 de la madrugada, tal como había sido anunciado por meteorólogos. Las ráfagas de viento fueron las principales causantes de los inconvenientes, derivando en un apagón generalizado que todavía no ha sido resuelto en su totalidad en gran parte de la ciudad.

Desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informaron que, producto del temporal, tres alimentadores de energía quedaron fuera de servicio, afectando la distribución en toda la zona.

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Ante esta situación, los técnicos procedieron al seccionamiento del servicio en diferentes barrios para poder iniciar los trabajos de reparación de manera segura. Sin embargo, las tareas se ven dificultadas debido a que las precipitaciones continúan hasta el momento.

Los técnicos mencionaron que la prioridad es la reparación y energización de los tres alimentadores principales. Una vez restablecido el sistema general, se procederá a atender los reclamos puntuales en barrios y compañías, donde se registraron daños específicos en el tendido eléctrico.

Ramas caídas sobre calle tras temporal en la capital de Misiones
El temporal que azotó la capital de Misiones también ocasionó el desgaje de algunos árboles.

Por otra parte, hasta el momento no se han registrado reportes oficiales sobre daños graves en viviendas o cultivos a causa del viento o la lluvia, pero sí se registró el desgajamiento de algunos árboles.

No obstante, desde la Policía Nacional señalaron que mantienen patrullajes activos por todas las ciudades de Misiones a fin de monitorear la situación, verificar si existen inconvenientes y brindar seguridad ante cualquier eventualidad que pudiera surgir producto del mal tiempo.