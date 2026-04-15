Tormenta deja sin energía eléctrica a gran parte de la ciudad de San Juan Bautista

El fenómeno climático comenzó alrededor de la 01:00 de la madrugada, tal como había sido anunciado por meteorólogos. Las ráfagas de viento fueron las principales causantes de los inconvenientes, derivando en un apagón generalizado que todavía no ha sido resuelto en su totalidad en gran parte de la ciudad.

Desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informaron que, producto del temporal, tres alimentadores de energía quedaron fuera de servicio, afectando la distribución en toda la zona.

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Ante esta situación, los técnicos procedieron al seccionamiento del servicio en diferentes barrios para poder iniciar los trabajos de reparación de manera segura. Sin embargo, las tareas se ven dificultadas debido a que las precipitaciones continúan hasta el momento.

Los técnicos mencionaron que la prioridad es la reparación y energización de los tres alimentadores principales. Una vez restablecido el sistema general, se procederá a atender los reclamos puntuales en barrios y compañías, donde se registraron daños específicos en el tendido eléctrico.

Por otra parte, hasta el momento no se han registrado reportes oficiales sobre daños graves en viviendas o cultivos a causa del viento o la lluvia, pero sí se registró el desgajamiento de algunos árboles.

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No obstante, desde la Policía Nacional señalaron que mantienen patrullajes activos por todas las ciudades de Misiones a fin de monitorear la situación, verificar si existen inconvenientes y brindar seguridad ante cualquier eventualidad que pudiera surgir producto del mal tiempo.