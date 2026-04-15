Raudales y árboles caídos en Asunción: cómo pedir grúa gratis y qué zonas evitar

Un fuerte temporal azotó recientemente a la Capital y provocó importantes daños materiales e intensos raudales que dificultan el tránsito.

En Asunción se reportó la caída de ramas y árboles en puntos estratégicos como la avenida Guido Boggiani y zonas de los barrios San Cristóbal y Herrera.

Asimismo, un árbol del paseo central de la avenida Estados Unidos cayó sobre la calzada a la altura de 10ª Proyectada, en el barrio Obrero.

Mientras tanto, en el barrio Villa Aurelia se registraron cables sueltos y un árbol caído sobre la calle Mecánicos de Aviación.

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Los puntos críticos a evitar

Ante esta situación, la Municipalidad de Asunción ha instado a la ciudadanía a extremar precauciones. Desde la Comuna recuerdan cuáles son los puntos críticos de acumulación de agua y raudales peligrosos:

Avda. Artigas y Mburicaó

Avda. Perú y Artigas

Avda. Gral. Santos y San Antonio

Virgen del Carmen y Sgto. Marecos

Santa Ana y Roque C. Miranda

Montevideo entre 12 y 13 Proyectadas

21 Proyectadas y Antequera

Avda. Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas

Avda. Fernando de la Mora y De La Victoria

Avda. República Argentina y Caaguazú

Avda. Eusebio Ayala y Boggiani

De igual manera, se solicita evitar transitar por las zonas de obras por desagües pluviales, que representan un riesgo adicional durante las lluvias:

Gral. Santos y San Antonio

Augusto Roa Bastos y Ntra. Sra. del Carmen (Cuenca Santo Domingo)

Epifanio Méndez Fleitas (Barrio San Pablo)

Pacurí y De Gásperi (Cuenca Arroyo Lambaré, Barrio San Pablo)

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Servicios de asistencia habilitados

Para asistir a los ciudadanos afectados, la Comuna mantiene activas sus líneas de emergencia.

El servicio de grúa es gratuito durante los días de lluvia para trasladar vehículos a lugares seguros. Se puede contactar a través de:

Solo WhatsApp: 0981 274 883

Llamadas: *916 (sin costo desde Tigo)

Para el reporte de árboles caídos, la línea habilitada es el (0985) 853-144.