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15 de abril de 2026 - 08:16

Raudales y árboles caídos en Asunción: cómo pedir grúa gratis y qué zonas evitar

Dos hombres bajo un paraguas conversan a la izquierda, mientras un árbol caído bloquea la calle y el pavimento está mojado.
Un árbol cayó sobre la calle Mecánicos de Aviación en Villa Aurelia tras una tormenta, obstruyendo el paso vehicular.Brian Cáceres

Ante la caída de árboles y los intensos raudales, la Municipalidad de Asunción ofrece servicio de grúa sin costo. Además, informó sobre los “puntos críticos” donde el tránsito se torna complicado. Conozca aquí los números de contacto y las zonas que debe evitar para resguardar su integridad.

Por ABC Color

Un fuerte temporal azotó recientemente a la Capital y provocó importantes daños materiales e intensos raudales que dificultan el tránsito.

En Asunción se reportó la caída de ramas y árboles en puntos estratégicos como la avenida Guido Boggiani y zonas de los barrios San Cristóbal y Herrera.

Asimismo, un árbol del paseo central de la avenida Estados Unidos cayó sobre la calzada a la altura de 10ª Proyectada, en el barrio Obrero.

Mientras tanto, en el barrio Villa Aurelia se registraron cables sueltos y un árbol caído sobre la calle Mecánicos de Aviación.

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Los puntos críticos a evitar

Ante esta situación, la Municipalidad de Asunción ha instado a la ciudadanía a extremar precauciones. Desde la Comuna recuerdan cuáles son los puntos críticos de acumulación de agua y raudales peligrosos:

  • Avda. Artigas y Mburicaó
  • Avda. Perú y Artigas
  • Avda. Gral. Santos y San Antonio
  • Virgen del Carmen y Sgto. Marecos
  • Santa Ana y Roque C. Miranda
  • Montevideo entre 12 y 13 Proyectadas
  • 21 Proyectadas y Antequera
  • Avda. Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas
  • Avda. Fernando de la Mora y De La Victoria
  • Avda. República Argentina y Caaguazú
  • Avda. Eusebio Ayala y Boggiani
Mapa de Asunción con puntos críticos de tránsito destacados, sin personas visibles, ambiente urbano claro.
La Municipalidad de Asunción informó sobre puntos críticos de tránsito tras raudales.

De igual manera, se solicita evitar transitar por las zonas de obras por desagües pluviales, que representan un riesgo adicional durante las lluvias:

  • Gral. Santos y San Antonio
  • Augusto Roa Bastos y Ntra. Sra. del Carmen (Cuenca Santo Domingo)
  • Epifanio Méndez Fleitas (Barrio San Pablo)
  • Pacurí y De Gásperi (Cuenca Arroyo Lambaré, Barrio San Pablo)

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Mapa informativo de Asunción con alertas sobre zonas de desagües pluviales y advertencias sobre la seguridad vial.
La Municipalidad de Asunción advierte sobre puntos críticos para evitar durante intensas lluvias.

Servicios de asistencia habilitados

Para asistir a los ciudadanos afectados, la Comuna mantiene activas sus líneas de emergencia.

El servicio de grúa es gratuito durante los días de lluvia para trasladar vehículos a lugares seguros. Se puede contactar a través de:

  • Solo WhatsApp: 0981 274 883
  • Llamadas: *916 (sin costo desde Tigo)

Para el reporte de árboles caídos, la línea habilitada es el (0985) 853-144.

Cartel informativo con fondo de gotas de lluvia, comunica servicio de grúa y líneas habilitadas en condiciones adversas.
La Municipalidad de Asunción habilita líneas para solicitar grúa sin costo en días de lluvia ante caídas de árboles.