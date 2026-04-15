Raudales y árboles caídos en Asunción: cómo pedir grúa gratis y qué zonas evitar

Un fuerte temporal azotó recientemente a la Capital y provocó importantes daños materiales e intensos raudales que dificultan el tránsito.
En Asunción se reportó la caída de ramas y árboles en puntos estratégicos como la avenida Guido Boggiani y zonas de los barrios San Cristóbal y Herrera.
Asimismo, un árbol del paseo central de la avenida Estados Unidos cayó sobre la calzada a la altura de 10ª Proyectada, en el barrio Obrero.
Mientras tanto, en el barrio Villa Aurelia se registraron cables sueltos y un árbol caído sobre la calle Mecánicos de Aviación.
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Los puntos críticos a evitar
Ante esta situación, la Municipalidad de Asunción ha instado a la ciudadanía a extremar precauciones. Desde la Comuna recuerdan cuáles son los puntos críticos de acumulación de agua y raudales peligrosos:
- Avda. Artigas y Mburicaó
- Avda. Perú y Artigas
- Avda. Gral. Santos y San Antonio
- Virgen del Carmen y Sgto. Marecos
- Santa Ana y Roque C. Miranda
- Montevideo entre 12 y 13 Proyectadas
- 21 Proyectadas y Antequera
- Avda. Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas
- Avda. Fernando de la Mora y De La Victoria
- Avda. República Argentina y Caaguazú
- Avda. Eusebio Ayala y Boggiani
De igual manera, se solicita evitar transitar por las zonas de obras por desagües pluviales, que representan un riesgo adicional durante las lluvias:
- Gral. Santos y San Antonio
- Augusto Roa Bastos y Ntra. Sra. del Carmen (Cuenca Santo Domingo)
- Epifanio Méndez Fleitas (Barrio San Pablo)
- Pacurí y De Gásperi (Cuenca Arroyo Lambaré, Barrio San Pablo)
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Servicios de asistencia habilitados
Para asistir a los ciudadanos afectados, la Comuna mantiene activas sus líneas de emergencia.
El servicio de grúa es gratuito durante los días de lluvia para trasladar vehículos a lugares seguros. Se puede contactar a través de:
- Solo WhatsApp: 0981 274 883
- Llamadas: *916 (sin costo desde Tigo)
Para el reporte de árboles caídos, la línea habilitada es el (0985) 853-144.