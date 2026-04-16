Agreden a jefe de prensa de la Gobernación de San Pedro en acto oficial de la primera dama

El jefe de prensa de la Gobernación de San Pedro, Iván Oviedo, denunció que recibió un fuerte golpe en la parte de la oreja izquierda por parte de una persona que participaba de un acto oficial en San Estanislao. La actividad contó con la presencia de la primera dama, Leticia Ocampos; el titular del Ministerio de Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja; y el del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), Walter Emilio Gutiérrez.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía en el predio donde se construye el futuro Centro de la Primera Infancia, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en el barrio Cnel. Vicente Mongelós de San Estanislao. Fue cuando la primera dama de la Nación se encontraba recorriendo el lugar, acompañada de las autoridades locales y departamentales.

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Iván Oviedo se encontraba realizando sus funciones como jefe de prensa del gobierno departamental, administrado por Freddy D’Ecclesis (ANR-HC). En un momento dado, un joven con chaleco negro se le acercó desde atrás y le propinó un manotazo en la oreja del lado derecho, para luego retirarse raudamente del recinto, según relató.

El afectado manifestó que sospecha que la agresión tendría relación con la disputa interna dentro de la ANR en San Pedro, en la que están confrontados dos equipos oficialistas del movimiento Honor Colorado (HC): uno liderado por el gobernador D’Ecclesis y otro por el intendente municipal de Santaní, Agustín Ovando.

Conforme a los testigos presenciales de lo sucedido, el agresor sería un conocido de la zona, aunque nadie reveló la identidad de la persona. Tras protagonizar el episodio, se dio a la fuga y se encuentra con paradero desconocido, según los datos.

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El caso fue denunciado en la Comisaría 8ª de Santaní y en la Fiscalía jurisdiccional, para tomar las acciones correspondientes.

Presencia de la primera dama

La primera dama de la Nación, Leticia Ocampos, participó de la inauguración de casas construidas por el MUVH en el distrito de Santaní y 25 de Diciembre. Luego visitó el predio donde se encuentra en construcción el futuro Centro de la Primera Infancia en San Estanislao.